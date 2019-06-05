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"Может стать большим прорывом": Спецпредставитель ОБСЕ допустил снятие экономической блокады с Донбасса

05 июня 2019, 23:24  •  53 • Политика
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик допустил возможность снятия экономической блокады с Донбасса. По его словам, это может стать большим прорывом в урегулировании конфликта.
Трёхсторонняя контактная группа по Украине будет обсуждать этот вопрос на следующем заседании. Пока речь идёт о снятии блокады с отдельных районов Донбасса. Об этом сообщает ТАСС. К слову, заседание ТКГ должно пройти 19 июня.
Мартин Сайдик также пояснил, что соответствующее предложение поступило от экс-президента Украины Леонида Кучмы. Спецпредставитель ОБСЕ добавил, что введённая в 2017 году экономическая блокада была тем фактором, который усугубил разрыв сторон. По предварительным данным, поддержать снятие блокады готовы все участники ТКГ.

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