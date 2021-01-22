"Может случиться непоправимое": Сторонник Навального отчитал организаторов протеста

По словам актёра, Навальный арестован "по беспределу", и "он должен быть, конечно, на свободе".

"Но мы видим, как всё происходит", - отметил он.

Шереметьев подчеркнул, что считает провокацией то, что детей призывают выходить на протесты.

"Вы понимаете, что может случиться беда? Может случиться непоправимое!" - подчеркнул он.

Шереметьев подчеркнул, что дети не должны участвовать в политике - политикой должны заниматься взрослые люди, осознанно принявшие такое решение. Он отметил, что считает настоящей провокацией призывы к детям через молодёжные соцсети вроде ТикТока выйти на акции протеста за Навального.

Также о последствиях участия в несанкционированных митингах напомнил и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Он напомнил о том, что коронавирусные ограничения по массовым мероприятиям в Москве никто не отменял.

"А там, между прочим, уголовная ответственность не только за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", но и за создание угрозы таких последствий", - написал он в своём Telegram-канале.

"То есть организаторы вполне рискуют прилипнуть по ст. 236 УК - до двух лет", - подчеркнул Коц.