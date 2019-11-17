"Может случиться и в 35, и в 45 лет": Кардиолог признался, что случай с Исаевым - это далеко не редкость

Сердечный приступ может убить даже молодых людей, особенно если они не следят за своим здоровьем. Так кардиологи прокомментировали внезапную смерть 41-летнего лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.

Политик скончался рано утром 16 ноября, когда ехал на поезде из Тамбова в Москву. По предварительным данным, смерть Исаева наступила в результате сосудистой недостаточности и остановки сердца.

По словам кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, подобные случаи, к сожалению, далеко не редкость. Доктор отмечает, что в его практике есть примеры, когда сердечные приступы происходили с пациентами и 35, и 45 лет.

"Они приходили и говорили: "Доктор, вы знаете, у меня бывает такое: раз, раз, раз - и сердце вдруг трепыхается и почти к горлу подступает". Это кратковременные приступы, но они значимы", - сказал Хорошев в интервью телеканалу "360".

Специалист призвал обращать внимание на подобные симптомы. Он пояснил, что сердце человека может внезапно остановиться от электрического дисбаланса и нарушений проводимости. Чтобы снизить риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой, врач посоветовал отказаться от курения, алкоголя и наркотиков.