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"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 07:05 • 274 • Политика
Российским военным хотят дать новые инструкции в отношении судов - нарушителей границы: к ним можно будет применять "предупредительное бомбометание". Новую идею оценил военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец: "Может шваркнуться".
Министерство обороны предложило внести поправки в ФЗ "О государственной границе Российской Федерации": согласно новым инструкциям, военной авиации разрешается осуществлять в том числе "предупредительное бомбометание" по курсу следования судов - нарушителей границы.
Это нововведение, по мнению полковника Баранца, может стать как раз тем способом отрезвления обнаглевших иностранных судов, которого так не хватало.
Он напомнил, что у наших военных уже есть несколько действенных способов указать нарушителям их место. Но в некоторых случаях, когда, например, на нарушителя не действует даже трассерная стрельба и он не реагирует на общепринятые сигналы, то вполне можно по курсу положить несколько бомб, "для того чтобы противник очухался".
"Мне кажется, что эта мера своевременная и абсолютно правильная", - отметил эксперт в беседе с Царьградом.
Баранец также уточнил, что это предложение Минобороны также связано с тем, что началась борьба за Северный морской путь.
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