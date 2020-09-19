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"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным

19 сентября 2020, 07:05  •  274 • Политика
Российским военным хотят дать новые инструкции в отношении судов - нарушителей границы: к ним можно будет применять "предупредительное бомбометание". Новую идею оценил военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец: "Может шваркнуться".
Министерство обороны предложило внести поправки в ФЗ "О государственной границе Российской Федерации": согласно новым инструкциям, военной авиации разрешается осуществлять в том числе "предупредительное бомбометание" по курсу следования судов - нарушителей границы.
Это нововведение, по мнению полковника Баранца, может стать как раз тем способом отрезвления обнаглевших иностранных судов, которого так не хватало.
Он напомнил, что у наших военных уже есть несколько действенных способов указать нарушителям их место. Но в некоторых случаях, когда, например, на нарушителя не действует даже трассерная стрельба и он не реагирует на общепринятые сигналы, то вполне можно по курсу положить несколько бомб, "для того чтобы противник очухался".
Это очень серьёзный знак для трезвоумия, потому что шутить не будем. Потому что одна бомба, вторая может лечь по курсу корабля, а третья шваркнуться прямо на палубу этого корабля. Вы понимаете, что тут русские шутить не будут.
"Мне кажется, что эта мера своевременная и абсолютно правильная", - отметил эксперт в беседе с Царьградом.
Потому что пределы наглости иностранных кораблей за последние годы - они просто не имеют себе равных.
Баранец также уточнил, что это предложение Минобороны также связано с тем, что началась борьба за Северный морской путь.

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