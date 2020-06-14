"Может сделать Америку необитаемой": Флот России пополнился особенной подлодкой

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" пополнил Военно-морской флот России. Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 12 июня. В Северодвинске состоялась торжественная церемония приёма в состав Военно-морского флота корабля проекта "Борей-А".

Российской подлодкой уже интересовались иностранные СМИ. Так, издание The National Interest заявляло, что подлодка "может сделать Америку необитаемой". Издание пугало своих читателей тем, что подлодка может преследовать "мрачную цель": как и любая лодка класса "Борей", она может разрушить города противника, даже если все другие ядерные силы страны будут уничтожены врагом во время ядерного удара.

Напомним, что испытания новой подлодки закончились в конце декабря. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что "Князь Владимир" успешно прошёл все этапы.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" заложили в 2012 году. Он вышел на первый этап испытаний осенью 2018 года. Второй этап начался летом 2019 года. Тогда источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что во время заводских ходовых испытаний выявили "некоторые технические проблемы". Однако они не должны были повлиять на срок сдачи подводного корабля.

До этого военные информировали, что подлодка будет оснащена ракетами "Булава". Они могут поражать цели на расстоянии до девяти тысяч километров. Всего на "Князе Владимире" будет размещено 16 межконтинентальных ракет. Подлодка способна погружаться на глубину до 400 метров и уходить в автономное плавание на три месяца.