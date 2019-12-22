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"Может разразиться в любой момент": После "президентского" предсказания Зюганова в КПРФ заговорили о "политическом кризисе"
22 декабря 2019, 16:39 • 122 • Политика
Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко пояснил слова главы партии Геннадия Зюганова, предсказавшего возможные досрочные президентские выборы, отметив, что "никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент".
Ранее лидер коммунистов России Геннадий Зюганов во время конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа?" предсказал возможные досрочные президентские выборы в 2020 году, а не в 2024-м. Рассуждая о думских выборах в сентябре, он заметил, что не исключает, что "могут быть досрочные и президентские выборы".
Руководитель пресс-службы КПРФ и пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко пояснил слова главы партии, отметив, что это "не догма и не точный прогноз, это вероятное развитие ситуации в частности". А всё сказанное Зюгановым - "предположение для мобилизации".
В беседе с ТАСС он не исключил возможности возникновения "политического кризиса" в России. Ющенко же заметил, что подобное развитие ситуации вряд ли поддаётся прогнозам.
"Никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, Ющенко не исключил и того, что политический кризис сможет возникнуть из экономического, напомнив о том, что Зюганов уже не раз говорил о провале правительством послания главы государства.
"Экономический кризис может перерасти в политический, а политический кризис происходит совершенно внезапно", - резюмировал собеседник.
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