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"Может, рассекретить агента Барака?": В России откликнулись на предложение Госдепа США
06 августа 2020, 19:50 • 96 • Политика
Госдепартамент США предлагает гражданам России $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы. "А может, им рассекретить нашего агента Барака?" - смеются в соцсетях.
Госдепартамент США предложил жителям России получить 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы. Российские пользователи Сети уже спешат сдать американцам украинских фейкоделов.
Напомним, что Олег Пономарь - это украинский журналист, известный фейками о президенте США Дональде Трампе. Украинский журналист Виталий Портников также отметился рядом фейков, в том числе и о США.
Фото: скриншот Twitter/@TarzanI1969
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