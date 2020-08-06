"Может, рассекретить агента Барака?": В России откликнулись на предложение Госдепа США

Госдепартамент США предложил жителям России получить 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы. Российские пользователи Сети уже спешат сдать американцам украинских фейкоделов.

"Сдал американцам Олега Пономаря, который четыре года писал фейки про их действующего президента. Про $10 млн не знаю, но может хоть $1000 пришлют", - @SlavaUdo1.

"Отослал архив твитов Портникова, надеюсь на $10", - добавляет @Mos_art1.

"Нужно ещё кого-нибудь... А может, им рассекретить нашего агента Барака?", - смеётся @TarzanI1969.