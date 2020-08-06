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"Может, рассекретить агента Барака?": В России откликнулись на предложение Госдепа США

06 августа 2020, 19:50  •  96 • Политика
Госдепартамент США предлагает гражданам России $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы. "А может, им рассекретить нашего агента Барака?" - смеются в соцсетях.
Госдепартамент США предложил жителям России получить 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы. Российские пользователи Сети уже спешат сдать американцам украинских фейкоделов.
"Сдал американцам Олега Пономаря, который четыре года писал фейки про их действующего президента. Про $10 млн не знаю, но может хоть $1000 пришлют", - @SlavaUdo1.
"Отослал архив твитов Портникова, надеюсь на $10", - добавляет @Mos_art1.
"Нужно ещё кого-нибудь... А может, им рассекретить нашего агента Барака?", - смеётся @TarzanI1969.
Напомним, что Олег Пономарь - это украинский журналист, известный фейками о президенте США Дональде Трампе. Украинский журналист Виталий Портников также отметился рядом фейков, в том числе и о США.
Фото: скриншот Twitter/@TarzanI1969

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