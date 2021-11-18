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"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай

18 ноября 2021, 01:10  •  132 • Политика
Киссинджер предлагает США и Китаю вместе заняться искусственным интеллектом. "Соперничество может привести к трагическим последствиям", - считает 98-летний американский дипломат.
США и Китай должны наладить сотрудничество в области разработки искусственного интеллекта, так как соперничество в данной сфере может привести к трагическим последствиям. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США и экс-советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер.
По его мнению, президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин заложили хороший фундамент, на котором могут быть основаны предметные дискуссии. Эти дискуссии и приведут к развитию тех направлений, которые лидеры двух государств озвучили на во время виртуального саммита США и Китая.
Ветеран американской дипломатии отметил, что на данный момент отношения США и Китая напоминают горный перевал рядом с обрывом, откуда можно двигаться в разных направлениях. В этой связи 98-летний дипломат призвал двигаться к модели, при которой споры взаимно смягчаются.
Для сохранения человечества нельзя допустить конфликтов между крупными технологически развитыми державами,
- подчеркнул Киссинджер на полях Нового экономического форума в Сингапуре, который открылся в среду 17 ноября и проходит в гибридном формате.
В качестве потенциальной точки соприкосновения дипломат предложил сферу искусственного интеллекта. Также Киссинджер предупредил, что соперничество в данное сфере может иметь для мира катастрофические последствия, пишет Катехон.

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