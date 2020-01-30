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"Может привести к летальным последствиям": Захарова сравнила переписывание истории с эпидемией вируса
30 января 2020, 23:24 • 83 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила тенденцию к перевиранию истории с эпидемией вируса. "Мы имеем дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к летальным последствиям общемирового масштаба", - сказала она на брифинге.
Практика переписывания истории набрала просто критические обороты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве.
Она сравнила тенденцию к перевиранию истории с эпидемией и призвала бороться с ней, как человечество борется с пандемиями. Если ничего с этим не делать, это может привести к летальным последствиям общемирового масштаба, считает Мария Захарова.
Захарова напомнила, что всего 15 лет назад, когда в январе 2005 впервые отмечали международный день памяти жертв холокоста, президент Польши недвусмысленно говорил, что концлагерь Освенцим был освобождён советскими войсками. Также он приветствовал освободителей, которые находились в зале.
Напомним, что в 2020 году президент Польши даже не приехал в Израиль на День памяти жертв холокоста. А президент Украины и вовсе ляпнул, что Освенцим освобождали украинцы.
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