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"Может привести к летальным последствиям": Захарова сравнила переписывание истории с эпидемией вируса

30 января 2020, 23:24  •  83 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила тенденцию к перевиранию истории с эпидемией вируса. "Мы имеем дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к летальным последствиям общемирового масштаба", - сказала она на брифинге.
Практика переписывания истории набрала просто критические обороты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве.
Она сравнила тенденцию к перевиранию истории с эпидемией и призвала бороться с ней, как человечество борется с пандемиями. Если ничего с этим не делать, это может привести к летальным последствиям общемирового масштаба, считает Мария Захарова.
Поставив во главу угла личные амбиции, под влиянием политического заказа закладываются мины под основы, которые формировали миропорядок, целью которого было недопущение новых мировых войн, - подчеркнула официальный представитель МИД.
Захарова напомнила, что всего 15 лет назад, когда в январе 2005 впервые отмечали международный день памяти жертв холокоста, президент Польши недвусмысленно говорил, что концлагерь Освенцим был освобождён советскими войсками. Также он приветствовал освободителей, которые находились в зале.
Напомним, что в 2020 году президент Польши даже не приехал в Израиль на День памяти жертв холокоста. А президент Украины и вовсе ляпнул, что Освенцим освобождали украинцы.

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