"Может преодолеть даже самую сложную ПРО": В США назвали самое непобедимое оружие России

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" является непобедимым для имеющихся у США средств противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает американский военно-аналитический журнал The National Interest.

Издание отмечает, что как только ракета достигает нужной высоты, боевой блок отделяется и устремляется к цели на невероятной скорости. При этом, помимо ошеломительной скорости, он также обладает возможностью маневрирования, что позволяет преодолевать даже самые сложные системы ПРО.

Это оружие разгоняется до 27 чисел Маха и способно маневрировать во время полёта, что позволяет ему преодолевать самую сложную ПРО, рассчитанную на перехват целей, движущихся по неизменным траекториям,

- пишет издание.

Также отмечается, что, помимо России, схожим типом вооружения обладает Китай. Это делает США уязвимыми для атаки сразу двух стран.