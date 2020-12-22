|
"Может преодолеть даже самую сложную ПРО": В США назвали самое непобедимое оружие России
22 декабря 2020, 01:45 • 75 • Политика
National Interest назвал непобедимое оружие России. "Это оружие разгоняется до 27 чисел Маха и способно маневрировать во время полёта, что позволяет ему преодолевать самую сложную ПРО", - пишет издание.
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" является непобедимым для имеющихся у США средств противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает американский военно-аналитический журнал The National Interest.
Издание отмечает, что как только ракета достигает нужной высоты, боевой блок отделяется и устремляется к цели на невероятной скорости. При этом, помимо ошеломительной скорости, он также обладает возможностью маневрирования, что позволяет преодолевать даже самые сложные системы ПРО.
- пишет издание.
Также отмечается, что, помимо России, схожим типом вооружения обладает Китай. Это делает США уязвимыми для атаки сразу двух стран.
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2020, 07:00
|
15 декабря 2020, 11:10
|
19 декабря 2020, 02:15
|
17 декабря 2020, 00:45
|
19 декабря 2020, 00:25
|
21 декабря 2020, 05:35
|
16 декабря 2020, 00:00