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"Может повторить судьбу Кубы": Майор КГБ спрогнозировал последствия "разоблачений" Китая

13 июля 2020, 18:00  •  233 • Политика
Майор КГБ СССР в отставке Павел Юдаков спрогнозировал последствия "разоблачений" КНР силами США. "Китай может повторить судьбу Кубы во время Карибского кризиса", - считает эксперт.
По словам Юдакова, поиск виновных в пандемии коронавируса продолжается - маховик уже вовсю запущен. При этом попытки подготовить общественность к первым шокирующим заявлениям начались со стороны США.
Напомним, появившаяся в США вирусолог из Гонконга выступила с "разоблачающим" заявлением. По словам Ли-Мэн Янь, в 2019 году она стала одним из первых в мире вирусологов, кто занимался изучением коронавируса. Специалист отметила, что её заданием было изучение выборки случаев заболевания, похожих на SARS, - другими словами, на атипичную пневмонию. Как заявила Ли-Мэн Янь, её научным руководителем в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был доктор Лео Пун.
Она рассказала телеканалу Fox News о том, что её коллега ещё 31 декабря заявил о возможности передачи коронавируса от человека к человеку - до того, как власти Китая и ВОЗ признали, что такой способ передачи возможен. Она также обвинила своё руководство и представителей Китая в том, что якобы, узнав такие данные о новом вирусе, они проигнорировали это и ничего не предприняли.
Павел Юдаков отметил, что следующим этапом информационной войны США против Китая станет представление вещественных доказательств, после которого может последовать международный ультиматум.
"Первый акт уже сыгран", - цитирует его Life.
Он заметил, что, конечно, в КНР заявили, что ничего не знают об этом человеке и не признают, что каким-либо образом контактировали. "Это нормальная практика, когда провал очевиден", - сказал Юдаков, уточнив, что в США об этом знают, "потому что работают такими же методами".
"Пока что удача на стороне США", - считает эксперт, отмечая, что если версия с бежавшими учёными, которых из Гонконга вывозили не только американские агенты, но и британские спецы из Ми-5 и Ми-6, подтвердится и будет обнародована, то "начнутся тектонические изменения во всех странах рядом с КНР".
"В определённом смысле Китай может повторить судьбу Кубы во время Карибского кризиса", - считает Юдаков.

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