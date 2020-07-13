"Может повторить судьбу Кубы": Майор КГБ спрогнозировал последствия "разоблачений" Китая

По словам Юдакова, поиск виновных в пандемии коронавируса продолжается - маховик уже вовсю запущен. При этом попытки подготовить общественность к первым шокирующим заявлениям начались со стороны США.

Напомним, появившаяся в США вирусолог из Гонконга выступила с "разоблачающим" заявлением. По словам Ли-Мэн Янь, в 2019 году она стала одним из первых в мире вирусологов, кто занимался изучением коронавируса. Специалист отметила, что её заданием было изучение выборки случаев заболевания, похожих на SARS, - другими словами, на атипичную пневмонию. Как заявила Ли-Мэн Янь, её научным руководителем в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был доктор Лео Пун.

Она рассказала телеканалу Fox News о том, что её коллега ещё 31 декабря заявил о возможности передачи коронавируса от человека к человеку - до того, как власти Китая и ВОЗ признали, что такой способ передачи возможен. Она также обвинила своё руководство и представителей Китая в том, что якобы, узнав такие данные о новом вирусе, они проигнорировали это и ничего не предприняли.

Павел Юдаков отметил, что следующим этапом информационной войны США против Китая станет представление вещественных доказательств, после которого может последовать международный ультиматум.

"Первый акт уже сыгран", - цитирует его Life.

Он заметил, что, конечно, в КНР заявили, что ничего не знают об этом человеке и не признают, что каким-либо образом контактировали. "Это нормальная практика, когда провал очевиден", - сказал Юдаков, уточнив, что в США об этом знают, "потому что работают такими же методами".

"Пока что удача на стороне США", - считает эксперт, отмечая, что если версия с бежавшими учёными, которых из Гонконга вывозили не только американские агенты, но и британские спецы из Ми-5 и Ми-6, подтвердится и будет обнародована, то "начнутся тектонические изменения во всех странах рядом с КНР".

"В определённом смысле Китай может повторить судьбу Кубы во время Карибского кризиса", - считает Юдаков.