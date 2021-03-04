"Может, пора ввести метку "фейкомёт"?": Вброс о ракете "Искандер" опровергли двумя аргументами

Информационный вброс Avia.pro о якобы единственной выпущенной армянами ракете "Искандер" во время войны в Карабахе опровергли двумя простыми аргументами. "Может, пора помимо метки "иноагент" ввести метку "фейкомёт"?" - пишет военный эксперт.

Ранее расположенный в Нидерландах портал Avia.pro сообщил о том, что Вооружённые силы Армении во время войны в Нагорном Карабахе якобы один раз использовали российский комплекс "Искандер". Согласно этой версии, они выпустили одну ракету по Баку, но её перехватил израильский ЗРК Barak 8.

Военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на два момента. Во-первых, максимальная дальность полёта ракеты комплекса "Искандер" составляет 280 км. После этого он предложил авторам с Avia.pro измерить расстояние от границ Армении до Баку.

Во-вторых, ракета Barak 8 в принципе не может перехватить ракеты "Искандер", поскольку скорость полёта снаряда у израильского комплекса - 580 метров в секунду, а у российского - 2600-2800 метров в секунду. Кроме того, "Искандеры" оснащены комплексами радиоэлектронной борьбы, которые мешают противодействовать противнику.

Но это фейкомётам не понять, как не понять это и Паше Фельгенгауэру с его биологическим образованием. Может, пора помимо метки "иноагент" ввести метку "ФМ" (фейкомёт) или "ПФ"? - пишет Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Скриншот: Telegram/Мадуро - не дура

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что техническое несовершенство российских "Искандеров" якобы стало одной из причин неудачного для республики завершения войны в Нагорном Карабахе. В Минобороны РФ в ответ напомнили, что во время конфликта в Карабахе "Искандеры" не применялись.