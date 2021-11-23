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"Может полыхнуть": Патрушев предупредил о вероятных миллионах беженцев у границы с Россией

23 ноября 2021, 16:00  •  367 • Политика
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о вероятных миллионах беженцев у границы с нашей страной. По его словам, в соседней стране "в любой момент может полыхнуть".
По словам Патрушева, речь идёт об Украине. Он отметил, что угроза миграционного кризиса там существует из-за действий Запада.
"Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты", - подчеркнул он.
По словам Патрушева, на Украине "в любой момент может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах". При этом он отметил, что, продолжая "сеять хаос" на Ближнем Востоке и в Северной Африке, представители Запада потом искренне удивляются, почему жители этих стран массово бегут в другие регионы.

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