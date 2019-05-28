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"Может, показать им фильм "Чернобыль?": Третий энергоблок Ровенской АЭС после капремонта не проработал и полгода

28 мая 2019, 07:24  •  75 • В мире
Менее полугода назад третий энергоблок Ровенской АЭС был введен в строй после капитального ремонта. И вот снова украинские СМИ сообщают: энергоблок №3 этой атомной электростанции остановлен на ремонт, который будет продолжаться полгода. "Может, им фильм показать "Чернобыль", - с иронией интересуются в Сети.
Утром 25 мая Ровенская атомная электростанция провела отключение проблемного энергоблока №3, сообщив, что планово-предупредительный ремонт займет 113 суток. Между тем, неполадки с этим энергоблоком существуют уже довольно давно.
Как напоминает автор Twitter-аккаунта "Уругвайская разведка", за пять месяцев текущего года этот третий энергоблок пришлось аварийно отключать три раза. И вот теперь кто-то из ответственных лиц понял, что с ним "что-то не так".
Проблемы на Ровенской АЭС начались не сегодня. На этом самом энергоблоке давно творилось что-то неладное – то система защиты сработает "нештатно", то какие-то датчики сработают ошибочно, то радиационной фон по некоторым изотопам вырастет. Но всегда был от руководства ответ один: "ничего страшного, работать можно".
А ведь именно работа датчиков имеет критически важное значение в случае возникновения нештатной ситуации, именно они могут предупредить и предотвратить катастрофу. Однако на ремонт отпускается все меньше средств – украинский "Энергоатом" постоянно жалуется на катастрофическую нехватку финансирования.
На эту новость отреагировали пользователи Сети. "Может, показать им сериал HBO "Чернобыль"? Там очень понятно и доходчиво", - написал автор под ником "Джуви Пропаччи".
Фото: Twitter/Уругвайская разведка

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