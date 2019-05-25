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"Может, поинтересоваться у судей, а не политиков?": В Голландии остудили пыл обвиняющих Россию в трагедии с MH17

25 мая 2019, 04:39  •  69 • Политика
В Голландии публично остудили пыл тех, кто до сих пор обвиняет Россию в трагедии с пассажирским самолетом MH17. Ранее член Европарламента, глава голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что интересоваться чьей-либо виной нужно у судей, а не политиков.
При этом Боде подчеркнул, что считает расследование группы международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе необъективным. Он выразил уверенность, что настоящим виновником трагедии была Украина.
"Только судья должен решать, кто понесет ответственность за катастрофу MH17, а не ангажированные политики, способные лишь обвинять Россию", - цитирует РИА ФАН заявление Боде со ссылкой на нидерландское издание NL Times. До этого похожее заявление сделал немецкий журналист Флориан Рётцер.
В своем материале он рассуждал насчет позиции Запада по поводу этой авиакатастрофы. Расследование отставило множество вопросов, однако Нидерланды и Австралия сразу поторопились объявить Россию виновницей.

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