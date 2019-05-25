При этом Боде подчеркнул, что считает расследование группы международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе необъективным. Он выразил уверенность, что настоящим виновником трагедии была Украина.

"Только судья должен решать, кто понесет ответственность за катастрофу MH17, а не ангажированные политики, способные лишь обвинять Россию", - цитирует РИА ФАН заявление Боде со ссылкой на нидерландское издание NL Times. До этого похожее заявление сделал немецкий журналист Флориан Рётцер.

В своем материале он рассуждал насчет позиции Запада по поводу этой авиакатастрофы. Расследование отставило множество вопросов, однако Нидерланды и Австралия сразу поторопились объявить Россию виновницей.