"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море

В Сети обсуждают встревоженность западных СМИ из-за движения фрегата ВМФ России в Азовское море. "Этот фрегат способен в одиночку отправить на дно весь американский шестой флот", - смеются пользователи в комментариях.

Ракетный фрегат ВМФ России с ракетами "Калибр" на борту выдвинулся в Азовское море, с тревогой сообщают западные СМИ. При этом издания в ярких красках описывают боевые возможности российского военного судна.

Агентство Reuter сообщает, что российский фрегат оснащён торпедами калибра 533 мм, противоторпедным бомбомётом, автоматической артиллеристской установкой А-190 и ракетами "Калибр-НК". Последние, после демонстрации их боевых возможностей в Сирии, вызывают у СМИ особый страх и трепет.

Обеспокоенность заграничной прессы привлекло внимание отечественных пользователей соцсетей. Многим показалось весьма забавным, что СМИ устроили такой переполох всего из-за одного российского корабля.

"Какая сила! Этот фрегат способен в одиночку отправить на дно весь американский шестой флот", - цитирует один из комментариев РИА ФАН.

При этом многие выражают мнение, что и имеющихся на Азове российских военных сил вполне достаточно для отражения любой внешней угрозы.