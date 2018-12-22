Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Виновен по всем статьям": Бежавшего из Приднестровья экс-президента п...
"Он пошел по наклонной": Порошенко потерял уважение "своих по цех...
Как Путин Курилы отдаёт японцам (Руслан Осташко)
"Шпионские камеры в галстуках, пуговицах и часах": WikiLeaks обнародов...
Главная / Политика

"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море

22 декабря 2018, 03:39  •  75 • Политика
В Сети обсуждают встревоженность западных СМИ из-за движения фрегата ВМФ России в Азовское море. "Этот фрегат способен в одиночку отправить на дно весь американский шестой флот", - смеются пользователи в комментариях.
Ракетный фрегат ВМФ России с ракетами "Калибр" на борту выдвинулся в Азовское море, с тревогой сообщают западные СМИ. При этом издания в ярких красках описывают боевые возможности российского военного судна.
Агентство Reuter сообщает, что российский фрегат оснащён торпедами калибра 533 мм, противоторпедным бомбомётом, автоматической артиллеристской установкой А-190 и ракетами "Калибр-НК". Последние, после демонстрации их боевых возможностей в Сирии, вызывают у СМИ особый страх и трепет.
Обеспокоенность заграничной прессы привлекло внимание отечественных пользователей соцсетей. Многим показалось весьма забавным, что СМИ устроили такой переполох всего из-за одного российского корабля.
"Какая сила! Этот фрегат способен в одиночку отправить на дно весь американский шестой флот", - цитирует один из комментариев РИА ФАН.
При этом многие выражают мнение, что и имеющихся на Азове российских военных сил вполне достаточно для отражения любой внешней угрозы.
"В Крыму такой набор береговых средств - за секунду покрошат любую группировку в мелкое конфетти", - пишет Алексей Валяев.
"Сейчас Россия может даже с акватории Каспийского моря топить всё, что шевелится", - добавляет пользователь с ником Филиппус.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
21 декабря 2018, 21:09
Угодят в "Азовский омут": Порошенко перебросил на побережье против России "котлован" из Дебальцево
22 декабря 2018, 00:24
"Дали порулить и понажимать на кнопки": Глава Минобороны Британии прокатился на бронекатере Украины - фото
21 декабря 2018, 21:09
Эксперт оценил "успешность" действий США в борьбе с "Северным потоком — 2"

21 декабря 2018, 17:54
Путин вернул рассуждающего о ″цифре″ Медведева к реальной жизни
21 декабря 2018, 21:09
"России нужны информационные "Калибры", чтобы противостоять пропаганде Запада" - политолог-американист
21 декабря 2018, 14:39
"Бешеного пса заменят на бешеного бабуина": Гаспарян - об отставке министра обороны США
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
22 декабря 2018, 00:24
Банки "обдирают" экономику и россиян (Crimsonalter)
22 декабря 2018, 00:24
Монета Нацбанка Украины с изображением Севастополя стала предметом шуток в соцсетях -...
22 декабря 2018, 00:24
Иран оказал "ракетный приём" появившемуся в Персидском заливе авианосцу ВМС...
22 декабря 2018, 00:09
Три прихода Винницкой епархии УПЦ перешли в новую церковь Украины
22 декабря 2018, 00:24
"Дали порулить и понажимать на кнопки": Глава Минобороны Британии прокатилс...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
18 декабря 2018, 17:54
«В гуманитарных целях»: Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области
17 декабря 2018, 01:40
Пpecc-конференция Пopoшенко и стая
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт объяснил задумку США
18 декабря 2018, 01:54
Либеральная ненависть: Обратился к Путину - ты мразь и предатель (Анна Сочина)
16 декабря 2018, 23:54
«Блицкриг» отложен: Украинская армия не готова к наступлению на Донбасс
21 декабря 2018, 17:54
Российский ракетный фрегат идет навстречу украино-американской "флотилии свободы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.