Журналистка Юлия Витязева отреагировала на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о нарушении Белоруссией прав легкоатлетки Тимановской

Журналистка Юлия Витязева отреагировала на демарш, устроенный участницей Олимпийских игр от Белоруссии Кристиной Тимановской.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Белоруссию в нарушении прав легкоатлетки Тимановской.

В ответном слове Лукашенко спокойно может обвинить США в доведении до нервного срыва Симоны Байлз и предложить ей политическое убежище в Белоруссии

- указала на параллели с отказом американской спортсменки выступать за сборную США Витязева.

В развитие ситуации журналист Армен Гаспарян сообщил в своем ТГ-канале, что в Киеве "глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов найден повешенным в парке".

Муж Тимановской еще не передумал именно в этой стране находиться?

- недоумевает журналист.

Как ранее сообщал Царьград, члены сборной Белоруссии рассказали о странностях в поведении бегуньи на Олимпиаде.