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"Может обвинить США": Витязева ответила на заявления Госдепа о деле бегуньи Тимановской

03 августа 2021, 12:15  •  154 • Политика
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о нарушении Белоруссией прав легкоатлетки Тимановской
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на демарш, устроенный участницей Олимпийских игр от Белоруссии Кристиной Тимановской.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Белоруссию в нарушении прав легкоатлетки Тимановской.
В ответном слове Лукашенко спокойно может обвинить США в доведении до нервного срыва Симоны Байлз и предложить ей политическое убежище в Белоруссии
- указала на параллели с отказом американской спортсменки выступать за сборную США Витязева.
В развитие ситуации журналист Армен Гаспарян сообщил в своем ТГ-канале, что в Киеве "глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов найден повешенным в парке".
Муж Тимановской еще не передумал именно в этой стране находиться?
- недоумевает журналист.
Как ранее сообщал Царьград, члены сборной Белоруссии рассказали о странностях в поведении бегуньи на Олимпиаде.

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