|
"Может обвинить США": Витязева ответила на заявления Госдепа о деле бегуньи Тимановской
03 августа 2021, 12:15 • 154 • Политика
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о нарушении Белоруссией прав легкоатлетки Тимановской
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на демарш, устроенный участницей Олимпийских игр от Белоруссии Кристиной Тимановской.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Белоруссию в нарушении прав легкоатлетки Тимановской.
- указала на параллели с отказом американской спортсменки выступать за сборную США Витязева.
В развитие ситуации журналист Армен Гаспарян сообщил в своем ТГ-канале, что в Киеве "глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов найден повешенным в парке".
Муж Тимановской еще не передумал именно в этой стране находиться?
- недоумевает журналист.
Как ранее сообщал Царьград, члены сборной Белоруссии рассказали о странностях в поведении бегуньи на Олимпиаде.
Подпишитесь на нас
154
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2021, 10:00
|
01 августа 2021, 01:35
|
28 июля 2021, 05:55
|
02 августа 2021, 06:00
|
30 июля 2021, 00:05
|
31 июля 2021, 04:30
|
28 июля 2021, 00:25