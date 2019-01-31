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"Может не пережить": Экс-госсекретарь США предсказал Америке крах

31 января 2019, 09:39  •  102 • Политика
Экс-госсекретарь США Джон Керри в своих письмах предсказал Америке крах. По его мнению, такой сценарий возможен, если действующий президент Дональд Трамп вновь победит на выборах. "Может не пережить", - уверяет Керри.
Журналист телеканала Fox News Шон Хеннити опубликовал выдержки из письма экс-госсекретаря США Джона Керри, в которых тот предсказал Америке крах. По мнению бывшего главы Госдепа, такой сценарий возможен, если действующий президент США Дональд Трамп победит на будущих выборах в 2020 году и сохранит за собой кресло главы Белого дома.
"Может не пережить", - предсказывает печальное будущее американской демократической системе Керри.
При этом самого Трампа он в открытую унижает и называет тем, кто "компрометирует нашу страну на мировой арене и подрывает основы нашей демократии".
Единственный выход из сложившейся ситуации, по мнению, экс-госсекретаря, это - выбрать демократа в президенты США.
"Единственный способ, которым мы можем прекратить этот внутренний хаос", - резюмирует Керри.

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