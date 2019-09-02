"Может, Мутко назначить?": Тулуновцы единогласно ответили Путину на вопрос о новой власти

Президент России Владимир Путин приехал в Тулун, как и обещал при прошлой встрече с его жителями, чтобы лично изучить ситуацию после данных ранее поручений. Главе государства люди пожаловались на чиновников.

В ответ глава государства напомнил о том, что уже в ближайшее воскресенье пройдут выборы, и на них как раз жители должны сделать выбор - определиться с кандидатурой того, кому они доверяют.

"Речь идёт о чём? О ваших отношениях с местной властью, - напомнил Путин. - У вас 8 числа выборы. Выбирайте тех, которым доверяете".

А потом в шутку предложил назначить в регион вице-премьера Виталия Мутко.

"Может, Мутко назначить?" - поинтересовался у тулуновцев президент.

И в ответ получил единогласный ответ: "Да!"