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"Может, Мутко назначить?": Тулуновцы единогласно ответили Путину на вопрос о новой власти

02 сентября 2019, 19:24  •  131 • Политика
Президент России Владимир Путин во время встречи с пострадавшими от паводка жителями Тулуна напомнил им, что они выбирают 8 сентября себе новую власть, "которой доверяют". И предложил: "Может, Мутко назначить?" В ответ на этот вопрос глава государства получил единогласный ответ: "Да".
Президент России Владимир Путин приехал в Тулун, как и обещал при прошлой встрече с его жителями, чтобы лично изучить ситуацию после данных ранее поручений. Главе государства люди пожаловались на чиновников.
В ответ глава государства напомнил о том, что уже в ближайшее воскресенье пройдут выборы, и на них как раз жители должны сделать выбор - определиться с кандидатурой того, кому они доверяют.
"Речь идёт о чём? О ваших отношениях с местной властью, - напомнил Путин. - У вас 8 числа выборы. Выбирайте тех, которым доверяете".
А потом в шутку предложил назначить в регион вице-премьера Виталия Мутко.
"Может, Мутко назначить?" - поинтересовался у тулуновцев президент.
И в ответ получил единогласный ответ: "Да!"

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