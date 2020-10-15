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"Может, мемуары напишет": Навальному пообещали "закат" после "американского шоу"
15 октября 2020, 19:15 • 142 • Политика
Алексею Навальному пообещали "закат" после "американского шоу". Юлия Витязева заметила, что блогер интересен демократам в США только как инструмент для давления на Россию и на Трампа перед выборами. Но вскоре все его безнадёжно забудут: "Может, мемуары напишет".
Обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева прокомментировала появление Алексея Навального на американском ТВ.
Напомним, блогер недавно выступил в программе "60 минут" на канале CBS, где вновь обвинил в своём предполагаемом отравлении лично президента РФ Владимира Путина.
Витязева, однако, заметила, что СМИ США показывают своим зрителям российского оппозиционера, "словно обезьянку". Пока что он остаётся актуальной темой, особенно в преддверии выборов.
Она добавила, что многие американские зрители любят подобные шоу, однако вскоре они переключатся на другие темы, а блогер из РФ станет никому не интересен.
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