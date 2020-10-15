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"Может, мемуары напишет": Навальному пообещали "закат" после "американского шоу"

15 октября 2020, 19:15  •  142 • Политика
Алексею Навальному пообещали "закат" после "американского шоу". Юлия Витязева заметила, что блогер интересен демократам в США только как инструмент для давления на Россию и на Трампа перед выборами. Но вскоре все его безнадёжно забудут: "Может, мемуары напишет".
Обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева прокомментировала появление Алексея Навального на американском ТВ.
Напомним, блогер недавно выступил в программе "60 минут" на канале CBS, где вновь обвинил в своём предполагаемом отравлении лично президента РФ Владимира Путина.
Витязева, однако, заметила, что СМИ США показывают своим зрителям российского оппозиционера, "словно обезьянку". Пока что он остаётся актуальной темой, особенно в преддверии выборов.
Было бы странно, если б американцы не начали спекулировать на этом. Более того, действующему главе Белого дома ставят в упрёк, что он никак не реагирует на эту ситуацию. И сразу со стороны демократов звучат далекоидущие выводы: мол, Дональд Трамп - агент Кремля. Но у Вашингтона есть гораздо более важные заботы. У них опять коронавирус, у них и безработица, у них продолжаются протесты, некоторые люди на перепутье, некоторые уже чистят ружья, готовятся чуть ли не к гражданской войне, которую прогнозируют после выборов. Поэтому - какой Навальный, о чём вы говорите. Алёшу просто решили использовать в качестве джокера в рукаве, вытащить его на американском телевидении, чтобы он в очередной раз рассказал, "какой ужасный мистер Путин", - пояснила журналистка.
Она добавила, что многие американские зрители любят подобные шоу, однако вскоре они переключатся на другие темы, а блогер из РФ станет никому не интересен.
Он нужен лишь как инструмент демонизации России и давления на неё. Всё, не более того. И конечно, с каждый новым интервью Навального я всё больше убеждаюсь, что когда я сказала, что он не вернётся в Россию, я была права. Потому что человек с маниакальным удовольствием сжигает за собой мосты. Скорее всего, он будет какое-то время гастролировать по городам и весям, раздавать интервью об одном и том же, а потом отойдёт на второй план и будет доживать свой век, как все наши политические эмигранты. Может, напишет книжку мемуаров, будет раз в год ходить на какое-то политическое шоу и опять-таки рассказывать одну и ту же историю, которую все выучили наизусть, - подчеркнула собеседница Царьграда.

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