"Может, мемуары напишет": Навальному пообещали "закат" после "американского шоу"

Обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева прокомментировала появление Алексея Навального на американском ТВ.

Напомним, блогер недавно выступил в программе "60 минут" на канале CBS, где вновь обвинил в своём предполагаемом отравлении лично президента РФ Владимира Путина.

Витязева, однако, заметила, что СМИ США показывают своим зрителям российского оппозиционера, "словно обезьянку". Пока что он остаётся актуальной темой, особенно в преддверии выборов.

Было бы странно, если б американцы не начали спекулировать на этом. Более того, действующему главе Белого дома ставят в упрёк, что он никак не реагирует на эту ситуацию. И сразу со стороны демократов звучат далекоидущие выводы: мол, Дональд Трамп - агент Кремля. Но у Вашингтона есть гораздо более важные заботы. У них опять коронавирус, у них и безработица, у них продолжаются протесты, некоторые люди на перепутье, некоторые уже чистят ружья, готовятся чуть ли не к гражданской войне, которую прогнозируют после выборов. Поэтому - какой Навальный, о чём вы говорите. Алёшу просто решили использовать в качестве джокера в рукаве, вытащить его на американском телевидении, чтобы он в очередной раз рассказал, "какой ужасный мистер Путин", - пояснила журналистка.

Она добавила, что многие американские зрители любят подобные шоу, однако вскоре они переключатся на другие темы, а блогер из РФ станет никому не интересен.