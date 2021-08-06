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"Может, лучше вам в Галицию?": Русские ответили на призыв выгнать всех, кому не нравится украинский

06 августа 2021, 23:40  •  101 • Политика
Русские ответили на призыв языкового омбудсмена Украины выгнать из страны всех, кому не нравится агрессивное навязывание украинского языка. "А может, лучше вам в свою Галицию?" - пишут в Сети.
Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что граждан, которым не нравится дискриминация русского языка, никто в стране не держит.
Кого не устраивает наличие уполномоченного, языкового закона, кого не устраивает украинское государство - сформулируйте это всё перед отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете ощущать себя комфортно,
- пишет он в Facebook.
Автор Telegram-канала "Голос Мордора" в ответ предложил "шпрехенфюреру" убраться в Западную Украину - единственный регион, где украинский язык и суржик прижились.
А может быть, это вам лучше убраться в свои Галиции и Волыни и спокойно говорить там на своей придуманной мове?
- поинтересовался он.

Скриншот:Telegram/Голос Мордора
Напомним, что в декабре 2019 года, выступая на брифинге по итогам саммита "Нормандской четвёрки", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране никого не ущемляют. И каждый волен говорить на том языке, на котором ему удобно.
Однако затем он утвердил закон о госязыке, также известный как закон о тотальной украинизации, который запрещает использовать русский в общественной сфере. В кафе, ресторанах, барах, магазинах, школах, больницах, банках, транспорте - везде нужно использовать только украинский язык. Чтобы следить за исполнением закона, была придумана должность языкового омбудсмена, который должен реагировать на доносы "патриотов".

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