"Может, лучше вам в Галицию?": Русские ответили на призыв выгнать всех, кому не нравится украинский

Русские ответили на призыв языкового омбудсмена Украины выгнать из страны всех, кому не нравится агрессивное навязывание украинского языка. "А может, лучше вам в свою Галицию?" - пишут в Сети.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что граждан, которым не нравится дискриминация русского языка, никто в стране не держит.

Кого не устраивает наличие уполномоченного, языкового закона, кого не устраивает украинское государство - сформулируйте это всё перед отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете ощущать себя комфортно,

- пишет он в Facebook.

Автор Telegram-канала "Голос Мордора" в ответ предложил "шпрехенфюреру" убраться в Западную Украину - единственный регион, где украинский язык и суржик прижились.

А может быть, это вам лучше убраться в свои Галиции и Волыни и спокойно говорить там на своей придуманной мове?

- поинтересовался он.



Скриншот:Telegram/Голос Мордора Скриншот:Telegram/Голос Мордора

Напомним, что в декабре 2019 года, выступая на брифинге по итогам саммита "Нормандской четвёрки", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране никого не ущемляют. И каждый волен говорить на том языке, на котором ему удобно.

Однако затем он утвердил закон о госязыке, также известный как закон о тотальной украинизации, который запрещает использовать русский в общественной сфере. В кафе, ресторанах, барах, магазинах, школах, больницах, банках, транспорте - везде нужно использовать только украинский язык. Чтобы следить за исполнением закона, была придумана должность языкового омбудсмена, который должен реагировать на доносы "патриотов".