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"Может, лучше купить учебники по истории?": После заказа арктической формы Россия напомнила НАТО про Сталинград
23 октября 2019, 01:09 • 11 • В мире
Североатлантический альянс собирается закупить для своих войсковых соединений арктическую форму на общую сумму в 70 миллионов евро. Комментируя такую заявку НАТО, постпредство России при блоке посоветовало вместо этого озаботиться закупкой учебников по истории Второй мировой войны.
В сообщении постпредства, опубликованном в официальном аккаунте в Twitter, выложили скриншот заявки агентства по закупкам НАТО на поставку снежных арктических камуфляжей в количестве 78 тысяч комплектов и одежды для холодной зимней погоды до -40 градусов общей стоимостью в 70 миллионов евро, пишет Nation News.
Напомним, вопрос "сдерживания России в Арктике" – один из самых болезненных для США и, соответственно, НАТО. Аппетиты США по поводу арктической зоны растут день ото дня.
Американские политические элиты твердо настроены на "борьбу за Арктику", поэтому и называют российское право на Северный морской путь как пролегающий через внутренние воды страны "претензией на то, что России не принадлежит". Более того, в новой "Северной доктрине" на первом месте вообще стоит "соперничество с Россией и Китаем" в Арктическом регионе.
Обеспокоенность растущим российским влиянием в Арктике неоднократно выражали в Вашингтоне. К примеру, экс-советник Трампа Болтон сообщал о том, что в недалеком будущем все увидят "круглогодичное присутствие" США в Арктическом регионе, как только американцы построят шесть необходимых для этого ледоколов.
Госсекретарь Майкл Помпео не так давно на заседании Арктического совета изложил свою доктрину и объявил арктическим государствам, что США отныне считают регион зоной своих интересов. Он фактически обвинил Россию и Китай в узурпировании морских проходов, пригодных для грузооборота: Севморпути, который проходит в том числе по внутренним российским водам, и Северо-Западного прохода, в развитие которого активно инвестирует Китай.
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