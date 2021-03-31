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"Может, коллегам стульчики": Лавров начал выступление с трогательной заботы

31 марта 2021, 14:25  •  315 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров проявил трогательную заботу в ходе заседания конференции дискуссионного клуба "Валдай". Жест Лаврова попал на видео.
Глава МИД России Сергей Лавров проявил заботу о представителях прессы в ходе заседания ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В ходе выступлений министр внезапно озаботился комфортом участников.
Может, коллегам стульчики принести? - внезапно сказал Лавров в ходе заседания.
На недоумённый вопрос модератора: "Каким?", Лавров поинтересовался, останется ли пресса на всё время работы встречи.
На конференции клуба "Валдай" обсуждается роль России в возрождении Ближнего Востока.

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