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"Может, коллегам стульчики": Лавров начал выступление с трогательной заботы
31 марта 2021, 14:25 • 315 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров проявил трогательную заботу в ходе заседания конференции дискуссионного клуба "Валдай". Жест Лаврова попал на видео.
Глава МИД России Сергей Лавров проявил заботу о представителях прессы в ходе заседания ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В ходе выступлений министр внезапно озаботился комфортом участников.
На недоумённый вопрос модератора: "Каким?", Лавров поинтересовался, останется ли пресса на всё время работы встречи.
На конференции клуба "Валдай" обсуждается роль России в возрождении Ближнего Востока.
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