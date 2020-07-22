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"Может, как-то пожёстче за своих?!": В США полицейские напали на российских журналистов

22 июля 2020, 17:05  •  117 • Политика
В США полицейские напали на российских журналистов. Мария Бутина не сдержала эмоций: "Может, и нам как-то пожёстче надо стоять за своих, а?", - уточнила она.
Отметим, что полицейские напали на российских журналистов, которые снимали репортаж о беспорядках в Портленде, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введённые в город несмотря на недовольство местных властей.
Оператора Первого канала Вячеслава Архипова полицейские ударили дубинкой по руке, отобрали камеру, разбив её об асфальт. На его коллегу Юлию Ольховскую копы напали сзади, отобрав телефон и стянув с головы шлем. В результате девушка надышалась слезоточивым газом и ей понадобилась срочная помощь медиков.
Правозащитница Мария Бутина не сдержала эмоций от такой ситуации.
"А теперь представим, если бы на американских журналистов не то что напали российские силовики, а просто наши полицейские бы попросили в сторону отойти с мероприятия?", - спросила она в своём аккаунте в Telegram.
Бутина отметила, что этого бы "уже было достаточно, чтобы на первых полосах всех газет мира было бы про "кровавый режим", красные звёзды и через пару дней - санкции!".
"Может, и нам как-то пожёстче надо стоять за своих, а?", - спросила она, отметив, что это возмутительный и недопустимый акт американских силовиков против журналистов.

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