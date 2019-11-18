"Может и обидеться": Политолог оценил дерзкое заявление Лукашенко о союзе с Россией

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с весьма дерзким заявлением о союзе с Россией и даже перешел на грубости. В частности, глава республики заявил, что не подпишет ни одного интеграционного документа с нашей страной, если в нём будет противоречие с конституцией Белоруссии.

Политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин напомнил, что мнение президента республики "всё время меняется". При этом за дерзкими словами Лукашенко об отказе подписывать документы политолог увидел обыкновенный торг, указав на экономическую зависимость республики от нашей страны.

"Я бы расценивал это заявление не как обязывающее заявление, что всё - заканчиваем, надоело и так далее, - подчеркнул особо Макаркин, - а как часть достаточно уже привычного торга между двумя странами".

Тем не менее он не исключил того, что президент Белоруссии может и обидеться при определенном раскладе ситуации.

"Лукашенко начинает торговаться: что он получит за это, - пояснил политолог в беседе с телеканалом "360". - Соответственно, даёт понять, что если он ничего за это не получит дополнительно, никаких преференций, то он может и обидеться.