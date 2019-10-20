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"Может, и не будет": Силуанов ушел от прямого ответа на вопрос о белорусском кредите в $600 млн

20 октября 2019, 21:09  •  66 • Политика
Глава Минфина Антон Силуанов не стал прямо отвечать на вопрос о предоставлении Россией госкредита Белоруссии в $600 млн. Министр не исключил, что решения, "может, и не будет".
Весьма уклончиво ответил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на вопрос, касающийся возможного предоставления Россией госкредита Белоруссии в размере $600 млн. Информация о займе, напомним, появилась еще в начале текущего года.
В частности, сообщалось о том, что Минск попросил у Москвы кредит на эту многомиллионную сумму для рефинансирования долга. Однако пока еще ничего не решено, судя по ответу главы Минфина России. Силуанов ушел от прямого ответа, отметив только, что "его (решения по этому кредиту - ред.), может, и не будет".
По данным "Интерфакса", министр отметил также, что перспективы этого кредита не увязаны с обсуждением планов интеграции экономик двух стран. В целом, по его словам, сейчас продолжается отработка дорожной карты актуализации Союзного договора России и Белоруссии.

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