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"Может, и на 9 Мая собрался": Трамп разразился плачем по союзу с Россией, но его прервали ведущие

30 марта 2020, 22:35  •  106 • Политика
Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News неожиданно разразился плачем по поводу былых союзнических отношений с Россией в ходе Второй мировой, но его прервали ведущие. "Если б его не прервали, может… и на 9 Мая в Москву собрался", - пошутили русские интернет-пользователи.
Президент США неожиданно произнёс вдохновенный спич на тему взаимоотношений с РФ в эфире канала Fox News. Нынешний глава Белого дома недоумевает, почему "мы [американцы] не говорим теперь с Россией".
Американский лидер ушёл глубже в историю вопроса и заметил, что наши страны были союзниками во Второй мировой войне, в то время как Германия была общим противником.
Несмотря на это, США сейчас предоставляют Берлину привилегии в торговле, да и в НАТО немецкие власти вносят всего 1% от бюджета вместо положенных 2%. Между тем с РФ "мы не говорим", с изумлением заключил Трамп.
"А Россия потеряла 50 миллионов человек во Второй мировой, 50 миллионов!!! Они сражались с нами, были партнёрами", - восклицал президент.
Интернет-пользователи пошутили, что пандемия коронавируса, похоже, глобально изменила мир и после победы над COVID-19 он уже не будет прежним.
"Если б его не прервали ведущие, кто знает, может, и в любви признался, и на 9 Мая в Москву собрался", - написал один из Telegram-каналов.
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