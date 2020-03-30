"Может, и на 9 Мая собрался": Трамп разразился плачем по союзу с Россией, но его прервали ведущие

Президент США неожиданно произнёс вдохновенный спич на тему взаимоотношений с РФ в эфире канала Fox News. Нынешний глава Белого дома недоумевает, почему "мы [американцы] не говорим теперь с Россией".

Американский лидер ушёл глубже в историю вопроса и заметил, что наши страны были союзниками во Второй мировой войне, в то время как Германия была общим противником.

Несмотря на это, США сейчас предоставляют Берлину привилегии в торговле, да и в НАТО немецкие власти вносят всего 1% от бюджета вместо положенных 2%. Между тем с РФ "мы не говорим", с изумлением заключил Трамп.

"А Россия потеряла 50 миллионов человек во Второй мировой, 50 миллионов!!! Они сражались с нами, были партнёрами", - восклицал президент.

Интернет-пользователи пошутили, что пандемия коронавируса, похоже, глобально изменила мир и после победы над COVID-19 он уже не будет прежним.