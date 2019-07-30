"Может, делянку им на Колыме?": Подыскивающих "площадь под майдан" в Москве пользователи "послали" под танки

Пост Василия Максимова разместил у себя в микроблоге историк и политолог Владимир Корнилов. Он признался, что даже задумался, какую лучше предложить: Трафальгарскую, Конкорд или Таймс-сквер.

Пользователи в комментариях начали рассматривать варианты. Пожалуй, самым популярным стала Тяньаньмэнь в Китае, где 30 лет назад погибли более 200 студентов, вышедших на незаконный митинг.

"Достали чуже горькой редьки эти тупые и агрессивно-активные "революционеры", буквально засравшие Москву. Тяньаньмэнь им подойдет больше всего...", - пишет @ILapka. "Магадан,Магадан... У нас Арктика не освоена. Всех на лыжи", - предлагает @lZtTIO0DJhV45hG."Может им лучше выделить делянку на Колыме? Заодно и лес попилят...", - предложил @kamenscky.