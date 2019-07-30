Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Более 200 случаев торговли людьми выявили на Украине за полгода
В Молдове планируют отменить запрет на российское телевидение
Дезертирство в ВСУ: в Донбассе поймали 19 пьяных танкистов
Захарова указала на оксюморон Киева в идее "русскоязычного канала": &q...
Главная / Политика

"Может, делянку им на Колыме?": Подыскивающих "площадь под майдан" в Москве пользователи "послали" под танки

30 июля 2019, 16:24  •  29 • Политика
В Twitter разгорелась дискуссия под постом некого Василия Максимова, который подыскивал площадь "под майдан" в Москве. Он подчеркнул, что интересуется "чисто теоретически", но попросил посоветовать ему место, которое "тактически удобно оборонять". Пользователи в ответ рекомендовали ему отправиться "под танки" на Тяньиньмэнь или в Колыму.
Пост Василия Максимова разместил у себя в микроблоге историк и политолог Владимир Корнилов. Он признался, что даже задумался, какую лучше предложить: Трафальгарскую, Конкорд или Таймс-сквер.
Пользователи в комментариях начали рассматривать варианты. Пожалуй, самым популярным стала Тяньаньмэнь в Китае, где 30 лет назад погибли более 200 студентов, вышедших на незаконный митинг.
"Достали чуже горькой редьки эти тупые и агрессивно-активные "революционеры", буквально засравшие Москву. Тяньаньмэнь им подойдет больше всего...", - пишет @ILapka. "Магадан,Магадан... У нас Арктика не освоена. Всех на лыжи", - предлагает @lZtTIO0DJhV45hG."Может им лучше выделить делянку на Колыме? Заодно и лес попилят...", - предложил @kamenscky.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 01:24
Россия предложила в ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе
30 июля 2019, 11:09
Лавров заявил о хороших перспективах военно-технического сотрудничества с Таиландом
30 июля 2019, 13:09
Госдолг России обложат санкциями? Сенаторы США требуют заложить расходы в бюджет. Но с суммой не определились
30 июля 2019, 03:24
"Удаленный режим борьбы с режЫмом": Соратники Навального зовут на "майдан" из... Израиля
29 июля 2019, 20:54
Порошенко улетел с семьей в Турцию без охраны - СМИ
29 июля 2019, 20:54
Посольство США потребовало от России отпустить обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2019, 00:09
Президенту Эстонии посоветовали наказать Путина за беспорядки в Москве
30 июля 2019, 03:24
"Хочу, как в Германии": Стенающим о "беспределе полиции" напомнил...
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог срав...
30 июля 2019, 06:39
Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2019, 11:39
Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu
27 июля 2019, 23:24
Начали взрывать своих же: В ВСУ стали избавляться от неуправляемых националистов, сообщили ополченцы
26 июля 2019, 17:54
«Нафтогаз» отреагировал на сообщения о «коротком контракте» с Россией
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
28 июля 2019, 20:24
На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
24 июля 2019, 10:54
"Победа человека, пообещавшего развал страны": Захарова тонко намекнула на странный выбор в Верховную раду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.