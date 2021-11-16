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"Может, дело не в Лукашенко?": Блогер разоблачил вооружившихся водомётами поляков

16 ноября 2021, 20:35  •  158 • Политика
Известный блогер разоблачил вооружившихся водомётами и слезоточивым газом польских пограничников. Он обратил внимание на жестокость силовиков: "Может, дело не в Лукашенко?".
Автор Telegram-канала "Голос Мордора" выложил фрагмент репортажа CNN, где видно, как польские пограничники с помощью водомётов разгоняют мигрантов, несмотря на холодную погоду.
Блогер отметил, что видеть подобные действия от страны, которая обвиняет Белоруссию в "бессердечном использовании людей", довольно странно. Ведь в противовес "диктатору Лукашенко" Польша могла бы приютить беженцев. А вместо этого поливает их холодной водой в мороз.
Ребят, вы же такие добропорядочные католики. Сложно спасти пару тысяч человек и лишить [президента Белоруссии Александра] Лукашенко козырей? Или, может, дело всё-таки не в Лукашенко, а в в том, что вы не сильно отличаетесь от фашистов?
- говорится в сообщении.
Скриншот: Telegram/Голос Мордора
Ранее в Польше заявили, что пограничникам разрешено применять боевое оружие против мигрантов.
Напомним, что беженцы из Ирака, Афганистана и других арабских стран направляются в Польшу, чтобы осесть там или двинуться дальше в Западную Европу. Поляки же закрыли границу, установили заграждения из колючей проволоки и созвали войска. Они отгоняют просителей убежища выстрелами и водомётами. Польша обвиняет Белоруссию в том, что та якобы намеренно нагнала мигрантов к границам. А Литва винит во всём Россию.

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