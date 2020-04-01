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"Может быть, звёздный флаг исчезает навсегда": В Италии демонстративно спускают флаги ЕС
01 апреля 2020, 20:35 • 18 • Политика
В парламенте Италии демонстративно убрали флаг Евросоюза из-за отказа помогать в борьбе с пандемией коронавируса. Флаг спустил лично вице-президент Палаты депутатов. "Кто знает, может быть, этот звёздный флаг исчезает навсегда", - замечает итальянское издание Il Giornale.
В Италии снова демонстративно сняли флаг Евросоюза в знак того, что Брюссель отказывает в помощи странам, испытывающим трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией. На этот раз флаг ЕС снял лично вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли. Весь процесс он снял на видео и опубликовал в интернете.
На кадрах видно, как политик в медицинской маске и перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, а затем вешает на его место флаг Италии. Незадолго до этого Фабио Рампелли выступил с заявлением, в котором обвинил Брюссель в намерении использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы поставить европейские страны с хрупкой экономикой на колени, а также подчеркнул, что у такой Европы нет будущего.
Напомним, что на прошлой неделе житель Италии Федерико Кане свернул флаг Евросоюза, который висел возле его дома, и на его место установил российский триколор. Таким образом он решил продемонстрировать благодарность России, которая послала Италии 11 самолётов с медикаментами, медоборудованием и военными вирусологами.
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