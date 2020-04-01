Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
Главная / Политика

"Может быть, звёздный флаг исчезает навсегда": В Италии демонстративно спускают флаги ЕС

01 апреля 2020, 20:35  •  18 • Политика
В парламенте Италии демонстративно убрали флаг Евросоюза из-за отказа помогать в борьбе с пандемией коронавируса. Флаг спустил лично вице-президент Палаты депутатов. "Кто знает, может быть, этот звёздный флаг исчезает навсегда", - замечает итальянское издание Il Giornale.
В Италии снова демонстративно сняли флаг Евросоюза в знак того, что Брюссель отказывает в помощи странам, испытывающим трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией. На этот раз флаг ЕС снял лично вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли. Весь процесс он снял на видео и опубликовал в интернете.
На кадрах видно, как политик в медицинской маске и перчатках снимает флаг ЕС с флагштока, а затем вешает на его место флаг Италии. Незадолго до этого Фабио Рампелли выступил с заявлением, в котором обвинил Брюссель в намерении использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы поставить европейские страны с хрупкой экономикой на колени, а также подчеркнул, что у такой Европы нет будущего.
Европа пользовалась политической слабостью Италии в течение многих десятилетий. Италия сегодня не желает быть официантом, в то время как другие обедают лобстерами, как Франция и Германия, - сказал политик перед спуском флага ЕС.
Кто знает, может быть, этот звёздный флаг исчезает навсегда, - замечает итальянское издание Il Giornale.
Напомним, что на прошлой неделе житель Италии Федерико Кане свернул флаг Евросоюза, который висел возле его дома, и на его место установил российский триколор. Таким образом он решил продемонстрировать благодарность России, которая послала Италии 11 самолётов с медикаментами, медоборудованием и военными вирусологами.
100%
0%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить перед публикой
01 апреля 2020, 14:35
Bravenes увильнул от санкций: Ультрасовременное судно уже в пути к "Северному потоку - 2"
01 апреля 2020, 01:35
"Момент для жуликов - лучше не придумаешь": Поклонская заявила о рейдерстве Украины
01 апреля 2020, 10:35
Навальный представил план победы над коронавирусом. Из двух пунктов
01 апреля 2020, 14:35
Украина присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии
01 апреля 2020, 10:35
Меркель порадовалась за Киев, который "под шумок" отдал на откуп МВФ свои земли
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туа...
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" р...
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить пер...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2020, 14:35
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
31 марта 2020, 17:35
Полная самоизоляция: творческая элита покинула Россию
28 марта 2020, 22:35
В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
28 марта 2020, 14:00
У границы толпы ходят хмуро: Украина не пускает домой тысячи своих рабочих из Польши
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.