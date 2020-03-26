"Может быть, Трамп прислушается": Президента США призвали взять пример с Путина

Президент России Владимир Путин в обращении к народу объявил, что следующая неделя будет нерабочая, однако работодателей обяжут оплатить её. Американцы в соцсетях призывают президента США Дональда Трампа взять пример с российского коллеги.

"СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Путин приостановил всю работу, которая не является жизненно важной, призвав граждан оставаться дома ради сдерживания распространения коронавируса", - гласит сообщение в англоязычном сегменте Twitter. "Может быть, Трамп прислушается", - пишут американцы в комментариях. "Тем временем американцы высказывают робкую надежду на то, что Трамп прислушается к Путину и в качестве вынужденной меры тоже хотя бы на неделю даст людям возможность остаться дома", - комментирует ситуацию журналистика и блогер Юлия Витязева.

Напомним, что США стремительно догоняют Италию по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. По последним данным, в Штатах зафиксировано свыше 55 тысяч заражённых. При этом более 800 случаев завершились летальным исходом.

В Италии, согласно последней сводке, зарегистрировано более 69 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. От болезни погибли 6820 человек. В Китае зарегистрировано больше 81,5 тысячи случаев заражения вирусом. Из них смертельными оказались 3285.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva