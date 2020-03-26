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"Может быть, Трамп прислушается": Президента США призвали взять пример с Путина
26 марта 2020, 02:35 • 77 • Политика
Путин объявил следующую неделю нерабочей. Американцы призвали Трампа взять пример. "Может быть, Трамп прислушается", - с надеждой пишут они в соцсетях.
Президент России Владимир Путин в обращении к народу объявил, что следующая неделя будет нерабочая, однако работодателей обяжут оплатить её. Американцы в соцсетях призывают президента США Дональда Трампа взять пример с российского коллеги.
Напомним, что США стремительно догоняют Италию по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. По последним данным, в Штатах зафиксировано свыше 55 тысяч заражённых. При этом более 800 случаев завершились летальным исходом.
В Италии, согласно последней сводке, зарегистрировано более 69 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. От болезни погибли 6820 человек. В Китае зарегистрировано больше 81,5 тысячи случаев заражения вирусом. Из них смертельными оказались 3285.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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