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"Может быть полем для манипуляций": Валуев раскрыл "обратную сторону" освобождения ветеранов от оплаты ЖКУ

11 января 2020, 01:24  •  82 • Политика
Госдума предлагает освободить ветеранов ВОВ от оплаты ЖКУ. "Есть ещё обратная сторона медали, она заключается в том, что здесь может быть, скажем так, поле для манипуляций", - прокомментировал инициативу депутат Госдумы Николай Валуев.
В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, предлагающий полностью освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты ЖКУ. Инициативу для Царьграда прокомментировал депутат Госдумы Николай Валуев.
По его словам, ветеранов Великой Отечественной войны в России осталось совсем немного. И отметить их вклад в Победу и освобождение страны от фашистов при помощи освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг - это достаточно интересная инициатива, выразил своё мнение Николай Валуев.
Он отметил, что для ветеранов ВОВ уже действуют всевозможные льготы, но они разнятся от субъекта к субъекту. Например, если взять Брянскую область или Санкт-Петербург, то там практически во всех областях ЖКХ ветераны пользуются льготами.
"Причём льготами, которые где-то даже полностью их освобождают от этих выплат", - подчеркнул Николай Валуев в интервью Царьграду.
Также он напомнил, что 9 Мая каждый ветеран Великой Отечественной войны имеет право за счёт государства поехать в любой интересующий его город Российской Федерации, приобретя за счёт государства билеты на проезд. При этом неважно, будут это билеты на поезд или самолёт.
Кроме того, существует льгота, в результате которой ветераны Великой Отечественной получают бесплатно квартиры. Эта программа федеральная, она действует по всей стране, добавляет Валуев.
"Есть ещё оборотная сторона, она заключается в том, что здесь может быть, скажем так, поле для манипуляций", - отметил депутат.
Он пояснил, что имеет в виду ситуацию, когда ветераны ВОВ получили освобождение от уплаты транспортного налога. Но потом оказалось, что огромное количество машин было оформлено на ветеранов, которые, по сути, не то что купить их не могли, они даже ездить в них не могли физически.
"Вот это называется манипуляцией. Вероятность и опасность того, что это будет так же сделано в условиях ЖКХ, если мы примем такой закон, крайне велика", - поделился своими опасениями Валуев.

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