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"Может быть использовано против НАТО": Герой России рассказал, куда может пойти купленное Украиной старое канадское оружие

03 июля 2019, 20:54  •  130 • Политика
Председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал корреспонденту телеканала Царьград поставки канадского вооружения на Украину. По словам эксперта, Незалежной продают старые запасы, которые, впрочем, могут ещё обрести третью жизнь и после перепродажи обернуться против НАТО.
Липовой отметил: Украина не собирается отражать мнимую "военную агрессию" и не рискнёт при помощи канадского вооружения попытаться силой отобрать Крым. Закупки преследуют совершенно иную цель.
"Оружие Украине нужно для продолжения войны в Донбассе, на которой зарабатывает украинская политическая и военная элита, и для последующей перепродажи. А зачем отказываться от схем, которые прекрасно работали при предыдущей администрации и серьёзно обогатили Порошенко?" - констатирует Герой России.
Он напоминает: по традиции, Украине продают не новейшее оружие, а старое, поскольку Канаде тоже надо разгружать свои склады. Для западной страны это просто бизнес. "Впрочем, есть вероятность, что после перепродажи третьим странам оружие может быть использовано против НАТО", - предостерегает Липовой.
Он отмечает, что подобная сделка не отвечает Минским соглашениям, более того - не служит гарантией их выполнения. А о восстановлении мира в Донбассе Зеленский говорил ещё будучи кандидатом в президенты. "По факту, он действует строго в фарватере предыдущего главы Украины - заигрывание с Западом, контракты на поставку вооружения, обвинения России", - резюмировал эксперт.

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