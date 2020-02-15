"Может быть, Бельгия?": Премьер Израиля заявил, что ничего не знает об авиаударах в Сирии

Премьер-министр Израиля сделал странное заявление после авиаударов, которые произошли в Сирии в ночь на пятницу, 14 февраля. Биньямин Нетаньяху сказал, что ничего не знает о нападении, а израильские войска в этом не участвовали, передает РИА Новости со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

"Может быть, это были ВВС Бельгии?" - сказал Нетаньяху в эфире.

Напомним, что в ночь на 14 февраля ПВО отразили ракетную атаку на столицу Сирии - Дамаск. Местные СМИ говорили, что самолёты заходили с территории Голанских высот, которые сейчас контролирует Израиль.

Напомним, в начале февраля в Сирии едва не произошла катастрофа с пассажирским самолётом Airbus-320, который перевозил 172 человека. По данным Минобороны России, лайнеру пришлось совершить посадку на русской авиабазе Хмеймим после того как он чуть не попал под обстрел Израиля. Истребители F-16 выпустили ракеты именно в тот момент, когда самолёт заходил на посадку в Дамаске. В Минобороны прокомментировали, что это "становится характерной чертой израильских ВВС".

Об ударе по Сирии сообщало издание SANA. По предварительным данным, атака шла с территории Голанских высот, которые занимают израильские военные. SANA пишет, что им даже удалось поразить некоторые цели. При этом официально Армия обороны Израиля не стала комментировать эту информацию. Сообщается, что сирийским ПВО удалось успешно отразить атаку. До этого Россия неоднократно призывала Израиль прекратить наносить удары и уважать суверенитет Сирии.