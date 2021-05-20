Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую ...
Главная / Политика

"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет

20 мая 2021, 12:40  •  252 • Политика
После встречи глав МИД России и США в Сети всплыла "секретная" расшифровка беседы Сергея Лаврова, Сергея Шойгу и Владимира Путина. Министр обороны якобы не выдержал и обратился к главе страны: "Может, бахнем?". "Ответ" Путина восхитил народ.
Глава МИД России Сергей Лавров впервые встретился с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике - дипломаты обсудили массу назревших вопросов. В том числе были обозначены "красные линии" России в вопросах стратегической стабильности, ядерной сфере.
Лавров назвал свою встречу с американским коллегой "конструктивной".
В Сети между тем на фоне таких новостей появились сообщения о "секретном" совещании Путина, Лаврова и Шойгу: пользователи Twitter делятся фотографией, на которой трое политиков обсуждают проблемы в отношениях с Западом.
При этом они якобы воспроизвели диалог из легендарной комедии "ДМБ":
- Может, бахнем? (Шойгу)
- Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!… Но потом. (Путин)
"Это точно", - иронизируют пользователи Рунета, добавляя, что Россия в последнее время чересчур терпелива к откровенной агрессии США.
Эт точно...!!!:) pic.twitter.com/1VwtHDfZrB
— Дохтур Майкл (@wzJrfaGkpTcnOKq) May 19, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



252
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
20 мая 2021, 05:20
Экс-министр Украины назвал причину деградации своей страны
20 мая 2021, 01:40
Лавров впервые встретился с Блинкеном: "Всем понятно, почему сенсация"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
14 мая 2021, 02:40
На инцидент в Сирии в Пентагоне ответили русским: "Спасибо. Предоставить нечего"
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
16 мая 2021, 12:25
Зеленский "одним махом" лишил себя возможности встречи с Путиным и поддержки украинцев – политолог
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
16 мая 2021, 00:30
Фея-пулемётчица или "Золушок": Ремейк сказки вызвал оторопь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.