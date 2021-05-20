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"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
20 мая 2021, 12:40 • 252 • Политика
После встречи глав МИД России и США в Сети всплыла "секретная" расшифровка беседы Сергея Лаврова, Сергея Шойгу и Владимира Путина. Министр обороны якобы не выдержал и обратился к главе страны: "Может, бахнем?". "Ответ" Путина восхитил народ.
Глава МИД России Сергей Лавров впервые встретился с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике - дипломаты обсудили массу назревших вопросов. В том числе были обозначены "красные линии" России в вопросах стратегической стабильности, ядерной сфере.
Лавров назвал свою встречу с американским коллегой "конструктивной".
В Сети между тем на фоне таких новостей появились сообщения о "секретном" совещании Путина, Лаврова и Шойгу: пользователи Twitter делятся фотографией, на которой трое политиков обсуждают проблемы в отношениях с Западом.
При этом они якобы воспроизвели диалог из легендарной комедии "ДМБ":
"Это точно", - иронизируют пользователи Рунета, добавляя, что Россия в последнее время чересчур терпелива к откровенной агрессии США.
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