"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет

После встречи глав МИД России и США в Сети всплыла "секретная" расшифровка беседы Сергея Лаврова, Сергея Шойгу и Владимира Путина. Министр обороны якобы не выдержал и обратился к главе страны: "Может, бахнем?". "Ответ" Путина восхитил народ.

Глава МИД России Сергей Лавров впервые встретился с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике - дипломаты обсудили массу назревших вопросов. В том числе были обозначены "красные линии" России в вопросах стратегической стабильности, ядерной сфере.

Лавров назвал свою встречу с американским коллегой "конструктивной".

В Сети между тем на фоне таких новостей появились сообщения о "секретном" совещании Путина, Лаврова и Шойгу: пользователи Twitter делятся фотографией, на которой трое политиков обсуждают проблемы в отношениях с Западом.

При этом они якобы воспроизвели диалог из легендарной комедии "ДМБ":

- Может, бахнем? (Шойгу)

- Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!… Но потом. (Путин)

"Это точно", - иронизируют пользователи Рунета, добавляя, что Россия в последнее время чересчур терпелива к откровенной агрессии США.