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"Можешь совершить нечеловеческие поступки": Вассерман ответил Алексиевич

13 августа 2020, 20:30  •  52 • Политика
Анатолий Вассерман ответил Светлане Алексиевич, которая отказывается признавать за людей тех жителей Белоруссии, что поддержали на выборах Александра Лукашенко. “Можешь совершить нечеловеческие поступки", - уверен эксперт.
Политический аналитик Анатолий Вассерман раскритиковал известную белорусскую писательницу Светлану Алексиевич. Об этом пишет РИА ФАН.
Ранее Алексиевич заявила о том, что отказываться считать за людей тех граждан Белоруссии, которые проголосовали за Александра Лукашенко. Она также потребовала от президента покинуть пост.
"Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!" Но не выйдет уже", - цитирует слова писательницы телеканал "360".
Как считает Вассерман, белорусам надоела сама писательница, а не Лукашенко. Он указал на официальные данные, согласно которым четыре белоруса из пяти поддержали действующего президента.
Опасность заключается в том, что многие считают людьми только тех, кто разделяет их убеждения. И такой индивид опасен для окружающих.
"Если не считаешь кого-то за человека, то сам потом можешь совершить нечеловеческие поступки и действия", - пояснил эксперт.

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