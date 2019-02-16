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"Можем заменить Россию": Украинский олигарх назвал второго конкурента "Северному потоку - 2"

16 февраля 2019, 09:09  •  296 • Политика
Украинский олигарх Сергей Тарута заявил у себя в соцсети, что поставлять газ в Европу могут не только Россия и США. Он назвал второго конкурента "Северному потоку - 2", пояснив, что вопрос может решить Украина. "Можем заменить Россию", - полагает Тарута.
Спор о строительстве российского газопровода "Северный поток - 2" лишь усилился. Об этом говорит жаркая дискуссия, которая ранее развернулась вокруг этого проекта на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Европейские участники проекта, в основном из Германии, настаивают на том, что это - сугубо экономические проект. Ярые русофобы, в числе которых страны Прибалтики и Соединенные Штаты, считают, что "Северный поток -2" - угроза европейской безопасности.
Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил у себя в соцсети Facebook, что поставлять газ в Европу могут не только Россия и США. И назвал второго конкурента "Северному потоку - 2".
По мнению бизнесмена, поставлять газ в Европу может и… Украина, превратившись из проблемы в решение.
"Можем заменить Россию, - уверяет Тарута. - Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением".
Для этого, как считает украинский олигарх, Незалежной надо просто "нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", а после "стать сильным субъектом на мировом рынке газа".
Напомним, газопровод "Северный поток - 2" планируется построить в две нитки трубопровода через Балтику в Европу, по которому предполагается поставка 55 млрд кубометров газа в год. Маршрут построен вплоть до Германии и уже уложено свыше 600 км труб, как ранее отмечалось в немецкой прессе.

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