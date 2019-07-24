"Можем теперь блокировать любые европейские СМИ?": Симоньян предложила ответить на действия Латвии

Симоньян высказалась по поводу решения властей Латвии заблокировать принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv. Главного редактора удивило обоснование блокировки - "угрожает территориальной целостности и независимости Украины".

"Правильно ли я понимаю, что мы теперь можем блокировать любые европейские СМИ в России, если нам покажется, что они угрожают суверенитету, например, Таджикистана?" - поинтересовалась Симоньян.

Ранее российский МИД объяснил решение Риги желанием "зачистить информационное пространство" от независимых и неподконтрольных государству СМИ. В дипмиссии выразили надежду, что профильные международные структуру и НПО осудят такие действия.

Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.