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"Можем теперь блокировать любые европейские СМИ?": Симоньян предложила ответить на действия Латвии

24 июля 2019, 23:54  •  95 • Политика
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала блокировку сайта в Латвии, предложив блокировать европейские СМИ, если они, к примеру, угрожают территориальной целостности Таджикистана.
Симоньян высказалась по поводу решения властей Латвии заблокировать принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv. Главного редактора удивило обоснование блокировки - "угрожает территориальной целостности и независимости Украины".
"Правильно ли я понимаю, что мы теперь можем блокировать любые европейские СМИ в России, если нам покажется, что они угрожают суверенитету, например, Таджикистана?" - поинтересовалась Симоньян.
Ранее российский МИД объяснил решение Риги желанием "зачистить информационное пространство" от независимых и неподконтрольных государству СМИ. В дипмиссии выразили надежду, что профильные международные структуру и НПО осудят такие действия.
Ранее власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

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