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"Можем собрать посылочку": Депутат сделал Киеву ироничное предложение о "разграбленных" судах

24 ноября 2019, 09:24  •  254 • Политика
Депутат Госдумы Пётр Толстой, комментируя голословные обвинения Киева в якобы "разграбленных" трёх украинских кораблях, сделал в ответ ироничное предложение: "Собрать какую-то посылочку из унитазов".
Ранее, напомним, Россия передала Украине три корабля, арестованных в конце прошлого года во время дерзкой провокации в Керченском проливе, совершённой украинскими моряками. Однако в Киеве внезапно заговорили о "разграблении" судов.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с задержанных во время керченской провокации осенью прошлого года кораблей якобы исчезли розетки, плафоны и кто-то ещё и унитазы, мол, снял. Он же добавил, что это российская сторона "угробила" эти суда.
Позже и президент Украины Владимир Зеленский "проинспектировал" все три корабля, возвращённых Россией Украине, и тоже заявил, что на них будто бы не хватает какого-то оборудования и даже части вооружения.
"То, что мы увидели, - действительно, не хватает и оборудования частично и не хватает части вооружения", - сообщил Зеленский журналистам и добавил, что собирается обратиться к российской стороне, "чтобы они вернули всё, что там есть".
Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой прокомментировал заявления, прозвучавшие из Киева о переданных кораблях, и напомнил об опубликованном ФСБ видео. На записи хорошо видно, что в момент передачи украинской стороне все унитазы, лампочки и прочее имущество кораблей на месте. Сняли, напомним, только оружие.
Толстой задал логичный вопрос: выбросили, что ли, сантехнику, когда суда получили? Депутат также сделал Киеву ироничное предложение в ответ на голословные претензии в адрес России.
"Если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, - заметил в эфире НСН Толстой. - Поработать над этим вопросом".

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