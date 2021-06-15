Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Политика

"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США

15 июня 2021, 06:30  •  233 • Политика
МИД России выступил с беспрецедентным предложением в адрес США. "Мы можем решить буквально "на раз"…", - заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Речь идёт о ситуации с обменом заключенными между двумя странами. По словам Рябкова, этот вопрос можно решить очень быстро, задействовав механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных граждан.
"Мы можем решить буквально "на раз" ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США", - сказал он в беседе с газетой "Известия".
Он подчеркнул, что в случае согласия американской стороны задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, Россия готова встречно американцам передать их граждан. При этом он подчеркнул, что осужденный за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан не может быть передан США в рамках обмена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



233
Источник
Похожие новости
15 июня 2021, 01:00
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обращения Тихановской
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
15 июня 2021, 02:50
В Госдуме ответили на требование Киева обменять СП-2 на Крым
15 июня 2021, 02:50
Польский премьер не скрывал радости: Мы много говорили об угрозе от России
15 июня 2021, 01:00
Украину не готовы принимать в НАТО: "Ситуация непонятная"
15 июня 2021, 04:40
Это еще не конец: Киев сделал свою ставку на встречу Байдена с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июня 2021, 16:30
Путин поставил Запад перед фактом: "Дальше не пройдёте"
12 июня 2021, 02:25
Киев указал, о чём нельзя говорить Путину и Байдену
10 июня 2021, 14:40
На главный вопрос о "Буке" в Донбассе" ответил "ключевой свидетель"
13 июня 2021, 01:20
Байден получил "превентивный удар" от Путина. Американцы сделали ставки
08 июня 2021, 16:50
Кто ответит за бардак в военкомате: После проверки Шойгу валидол закупят генералы
08 июня 2021, 22:20
В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19
10 июня 2021, 10:05
Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.