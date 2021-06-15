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"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предложение США
15 июня 2021, 06:30 • 233 • Политика
МИД России выступил с беспрецедентным предложением в адрес США. "Мы можем решить буквально "на раз"…", - заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Речь идёт о ситуации с обменом заключенными между двумя странами. По словам Рябкова, этот вопрос можно решить очень быстро, задействовав механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных граждан.
"Мы можем решить буквально "на раз" ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США", - сказал он в беседе с газетой "Известия".
Он подчеркнул, что в случае согласия американской стороны задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, Россия готова встречно американцам передать их граждан. При этом он подчеркнул, что осужденный за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан не может быть передан США в рамках обмена.
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