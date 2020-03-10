"Можем повторить": Часы в кабинете Путина стали ещё одним имперским намёком для Эрдогана

"Какая всё-таки у нас тонкая дипломатия. Мне приятно такое внимание к деталям", - написал он в Twitter и прикрепил фото двух лидеров в день переговоров в Москве.

На снимке Путин и Эрдоган сидят в креслах перед камином в одном из залов Кремля. При этом на каминной полке стоят массивные часы, украшенные бронзовой скульптурой "Переход через Балканы", посвящённой подвигу русских солдат времён Российской Империи, которые разгромили турок в Болгарии в период войны 1877-1878 годов.

При этом на фото рядом с Путиным пользователи добавили надпись: "Можем повторить".

Переговоры двух президентов по Сирии состоялись 5 марта в Москве. Путин и Эрдоган обсудили параметры урегулирования ситуации в Идлибе.

Эксперты отметили, что позиция Эрдогана была слабая и ничего выгодного для Анкары он не добился.

Фото: Twitter/Сергей Корнеевский