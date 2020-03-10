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"Можем повторить": Часы в кабинете Путина стали ещё одним имперским намёком для Эрдогана

10 марта 2020, 20:35  •  100 • В мире
Часы в кабинете президента России Владимира Путина стали ещё одним намёком для турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ведущий радио "Вести FM" Сергей Корнеевский обратил внимание на их символизм и отметил, что "мы можем повторить".
"Какая всё-таки у нас тонкая дипломатия. Мне приятно такое внимание к деталям", - написал он в Twitter и прикрепил фото двух лидеров в день переговоров в Москве.
На снимке Путин и Эрдоган сидят в креслах перед камином в одном из залов Кремля. При этом на каминной полке стоят массивные часы, украшенные бронзовой скульптурой "Переход через Балканы", посвящённой подвигу русских солдат времён Российской Империи, которые разгромили турок в Болгарии в период войны 1877-1878 годов.
При этом на фото рядом с Путиным пользователи добавили надпись: "Можем повторить".
Переговоры двух президентов по Сирии состоялись 5 марта в Москве. Путин и Эрдоган обсудили параметры урегулирования ситуации в Идлибе.
Эксперты отметили, что позиция Эрдогана была слабая и ничего выгодного для Анкары он не добился.
Фото: Twitter/Сергей Корнеевский

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