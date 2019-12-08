"Можем, да?" - "Можем!": Как Путин и Лукашенко отметили 20-летие договора, показал журналист

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства. О тексте официальной телеграммы говорят представители Кремля.

"Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения", - говорится в тексте, при этом подчёркивается, что традиции стали отражением многовековой дружбы двух народов, а также нашей культурной и духовной близости.

Сегодня жители России и Белоруссии имеют равные возможности в выборе места жительства, работы, а также в получении помощи - как медицинской, так и социальной. Напомним, накануне состоялась встреча Путина и Лукашенко в Сочи, где обсуждались вопросы интеграции двух государств. В финале лидеры стран заявлений для прессы не делали, о чём рассказывал после завершения их встречи корреспондент Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Итоги подводил министр экономического развития России Максим Орешкин. А Смирном в своём резюме привел диалог Путина и Лукашенко как раз о 20-летии договора.

Лукашенко: Ну чё, за 20-летие можем, да?

Путин: Можем!

Лукашенко: Ну, давай!