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"Можем бомбить": В МИД России предостерегли каждого провокатора у наших границ

24 июня 2021, 10:35  •  225 • Политика
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, сделал предупреждение провокаторам и нарушителям наших границ: "Мы можем бомбить".
Провокация в духе британского эсминца Defender у берегов Крыма для тех, кто не видит границ России, может обернуться куда плачевнее. Недвусмысленное предупреждение "коллегам", которые "не понимают, что такое границы России", сделал замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы можем бомбить", - предостерёг от провокаций дипломат.
Рябков, комментируя вчерашний инцидент с нарушением британским эсминцем наших границ у берегов Крыма прямо предостерегает тех, кто захочет повторить опыт британских моряков: подобное балансирование на грани столкновения может оказаться чревато тяжелейшими последствиями.
Дипломат предупредил, что наша страна и дальше продолжит защищать свою территориальную целостность. Разными способами - и языком дипломатии, и военными методами.

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