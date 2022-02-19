"Мозговой центр" США придумал, как "спасти" Украину и разрушить Россию. Секретный план из 12 пунктов

"Мозговой центр" США придумал, как "спасти" Украину и разрушить Россию изнутри. Опубликован секретный план американских стратегов, состоящий из 12 пунктов.

Документ стал достоянием общественности благодаря японскому политологу Ёсихисы Комори, который обнародовал секретный план на страницах газеты "Санкэй симбун" (перевод предоставил портал "ИноСМИ"). Он был разработан Гудзонским институтом, который считается "мозговым центром" США.

Он предполагает комплекс мер, которые, по мнению американских учёных, помогут защитить Украину и сдержать Россию, а в идеале - развалить Россию изнутри.

Первый пункт - отправка ВМС США в Чёрное море. Авторы плана считают, что присутствие американских кораблей окажет давление на Россию.

Второй пункт - укрепление сотрудничества с Румынией и Болгарией - черноморскими странами, которые могут держать свои военные корабли в Чёрном море на постоянной основе.

Третий пункт - сотрудничество с Японией. Это позволит устроить морскую блокаду порта Владивостока в случае войны.

Четвёртый пункт - давление на Северный военный округ России. Тут речь идёт о военном сотрудничестве с Финляндией и Швецией.

Пятый пункт - кибероперации в серой зоне. Использование электромагнитных волн в Донбассе

Шестой пункт - предоставление украинской армии беспилотников-разведчиков (отметим, что в Донбассе беспилотники могут использовать только наблюдатели ОБСЕ - ред).

Седьмой пункт - поставка систем ПВО украинской армии.

Восьмой пункт - санкции для обрушения российского рынка. В первую очередь речь идёт об ограничении русского экспорта древесины, меди, никеля, а также о финансовой и банковской блокаде.

Девятый пункт - ослабление коррумпированного российского политикума. В США почему-то считают, что, уничтожив коррупцию в России, они сделают страну слабее.

Десятый пункт - разъяснение союзникам мер военного усиления США.

Одиннадцатый пункт - обеспечение европейской поддержки санкциям США. В "мозговом центре" считают, что Штаты должны убедить ЕС ввести санкции вслед за Вашингтоном.

Двенадцатый пункт - обеспечение возложения на Россию ответственности за контроль над вооружениями. Предлагается постоянно обвинять русских в том, что они устраивают гонку вооружений и угрожают глобальной безопасности своими разработками.