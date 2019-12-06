"Мозговой штурм" довёл до "стражи": К встрече в Париже у команды Зеленского "появилась свежая идея"

До встречи "нормандской четвёрки" в Париже остались считаные дни, и команда Зеленского продолжает в спешном порядке придумывать новые идеи, которыми можно было бы убедить лидеров России, Германии и Франции в том, что киевские власти всерьёз работают над вопросом нормализации ситуации в Донбассе.

Об очередном таком предложении сообщил телеканал Espreso.tv. Речь идёт о так называемой муниципальной страже, которая будет создана на территориях, которые в настоящий момент Киев контролировать не может.

"При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях", - сообщил телеканал со ссылкой на участника встречи президента с пострадавшими на заре Евромайдана студентами.

Во время этой встречи Зеленский заверил слушателей, что "не собирается" идти на уступки Владимиру Путину. "Уж лучше вернуться из Парижа ни с чем", - добавил он.

Ранее украинские власти заявили, что готовы обсудить особый статус для Донбасса. Власти страны согласны на конституционную реформу, которую должны были провести по Минским соглашениям.

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак добавил, что особый статус не будет означать автономии или федерации. Речь идёт о дополнительных полномочиях для местного руководства.

При этом Ермак подчеркнул, что окончательно судьба Донбасса решится после встречи "нормандской четвёрки" в Париже. Тогда президент Украины сможет вынести этот вопрос в Верховную раду. Во многом решение теперь зависит от встречи в "нормандском формате", пояснил его помощник, слова которого приводит телеканал "360".