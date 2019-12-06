Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пытается игнорировать Минские соглашения»: зачем Зеленскому нужна «муниципальна...
В поисках легитимности
Четверо погибших, включая нападавшего: что известно о стрельбе на авиационной ба...
Не для Киева, а для Европы: "Газпром" перечислит Украине $2,1 млрд и и...
Главная / В мире

"Мозговой штурм" довёл до "стражи": К встрече в Париже у команды Зеленского "появилась свежая идея"

06 декабря 2019, 23:39  •  103 • В мире
В преддверии встречи "нормандской четвёрки" команда президента Украины торопливо разрабатывает идеи о том, как "разрулить" ситуацию в Донбассе. Помимо "пяти сценариев", содержание которых пока никому не известно, у Зеленского появилась ещё одна "свежая идея" о создании на территории донбасских народных республик "муниципальной стражи". "Мозговой штурм довёл…" - комментируют пользователи Сети.
До встречи "нормандской четвёрки" в Париже остались считаные дни, и команда Зеленского продолжает в спешном порядке придумывать новые идеи, которыми можно было бы убедить лидеров России, Германии и Франции в том, что киевские власти всерьёз работают над вопросом нормализации ситуации в Донбассе.
Об очередном таком предложении сообщил телеканал Espreso.tv. Речь идёт о так называемой муниципальной страже, которая будет создана на территориях, которые в настоящий момент Киев контролировать не может.
"При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях", - сообщил телеканал со ссылкой на участника встречи президента с пострадавшими на заре Евромайдана студентами.
Во время этой встречи Зеленский заверил слушателей, что "не собирается" идти на уступки Владимиру Путину. "Уж лучше вернуться из Парижа ни с чем", - добавил он.
Ранее украинские власти заявили, что готовы обсудить особый статус для Донбасса. Власти страны согласны на конституционную реформу, которую должны были провести по Минским соглашениям.
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак добавил, что особый статус не будет означать автономии или федерации. Речь идёт о дополнительных полномочиях для местного руководства.
При этом Ермак подчеркнул, что окончательно судьба Донбасса решится после встречи "нормандской четвёрки" в Париже. Тогда президент Украины сможет вынести этот вопрос в Верховную раду. Во многом решение теперь зависит от встречи в "нормандском формате", пояснил его помощник, слова которого приводит телеканал "360".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 00:54
"Конфискованы детали ракет иранского происхождения": В Оманском проливе американцы захватили судно с оружием
06 декабря 2019, 00:54
"Русские - "страшные пушистики": Китайский журналист привёл странное доказательство "агрессии" России
06 декабря 2019, 07:24
"Германия решит сама": Трамп рассказал о новых санкциях по "Северному потоку - 2"
06 декабря 2019, 13:39
«Навешивают на Россию ярлык киберпреступника»: США ввели санкции против якобы связанных с ФСБ хакеров
06 декабря 2019, 10:39
Спустя 5 месяцев: Российский МИД не против возобновить авиасообщение с Грузией
06 декабря 2019, 23:24
Четверо погибших, включая нападавшего: что известно о стрельбе на авиационной базе ВМС США во Флориде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже плюнули
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
01 декабря 2019, 13:24
«Прекратите вмешиваться во внутренние дела»: в России ответили на «обеспокоенность» Госдепа законом об иноагентах
01 декабря 2019, 00:39
"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевавшему в Донбассе активисту Майдана
30 ноября 2019, 05:09
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.