"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили с президентом России Владимиром Путиным поставки в их страны вакцины "Спутник V". Британские читатели весьма известного издания отнеслись к этому настороженно. "Мозги в трубочку сворачиваются", - пишут люди, предсказывая проблемы российской вакцине, если сделка с ЕС вдруг сорвётся.

На страницах издания The Times британцам рассказали, что и Германия, и Франция хотели бы получить "Спутник V" как можно скорее. Приводятся слова Ангелы Меркель о том, что её стране нужно пользоваться всеми вакцинами, которые одобрены европейскими медицинскими властями.

Российская вакцина может стать первым из препаратов для профилактики COVID-19, созданных не на Западе, которому дадут зелёный свет в Евросоюзе, а членами этого объединения являются 27 стран.

Журналисты связали переговоры о "Спутник V" с проблемами вакцины AstraZeneca, которая оказалась не такой уж безопасной. В Германии было введено 2,7 миллиона доз, а побочные эффекты в виде редкой формы тромбоза были зарегистрированы 31 раз. Из-за этого частично приостановлена вакцинация граждан моложе 60 лет. Влияние AstraZeneca продолжают изучать.

Под статьёй читатели оставили немало негативных комментариев.

"Политическое руководство ЕС, Франции и Германии благополучно игнорирует закон лорда Хили о ямах: "Если ты попал в яму, перестань копать". Лучше не усугублять ситуацию", - считает David.

Paul C. назвал Россию "известным жуликом", припомнив допинговый скандал. По мнению Gordon Feeney, у "Спутника V" проблема с логистикой – вряд ли Россия сможет завезти нужное количество перемазанных дверных ручек (странную логику и отсылку к обвинением РФ от британских властей в отравлении Скрипалей читатель не объяснил).

"Скоро русские начнут качать свою вакцину через "Северный поток", - поделился фантазиями Peter Hodge.

"Спорим, если они не получат желанной сделки с русскими, то у "Спутника" тут же отыщутся какие-нибудь проблемы?" – поделился прогнозом RJH.

"То есть на собственную вакцину Франция рассчитывать перестала?" – поинтересовался Havinganicetime.

"Итак, эти страны предпочитают российскую вакцину АстраЗенеке? У меня мозги в трубочку сворачиваются!" – признался Brian wright.

"Чего это они у тебя раньше времени свернулись? Россия, да будет тебе известно, имеет прекрасных учёных. И заметь: до пандемии COVID AstraZeneca не имела опыта в производстве вакцин", - напомнил предыдущему комментатору здравомыслящий читатель Nivram.