Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся

01 апреля 2021, 05:05  •  73 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили с президентом России Владимиром Путиным поставки в их страны вакцины "Спутник V". Британские читатели весьма известного издания отнеслись к этому настороженно. "Мозги в трубочку сворачиваются", - пишут люди, предсказывая проблемы российской вакцине, если сделка с ЕС вдруг сорвётся.
На страницах издания The Times британцам рассказали, что и Германия, и Франция хотели бы получить "Спутник V" как можно скорее. Приводятся слова Ангелы Меркель о том, что её стране нужно пользоваться всеми вакцинами, которые одобрены европейскими медицинскими властями.
Российская вакцина может стать первым из препаратов для профилактики COVID-19, созданных не на Западе, которому дадут зелёный свет в Евросоюзе, а членами этого объединения являются 27 стран.
Журналисты связали переговоры о "Спутник V" с проблемами вакцины AstraZeneca, которая оказалась не такой уж безопасной. В Германии было введено 2,7 миллиона доз, а побочные эффекты в виде редкой формы тромбоза были зарегистрированы 31 раз. Из-за этого частично приостановлена вакцинация граждан моложе 60 лет. Влияние AstraZeneca продолжают изучать.
Под статьёй читатели оставили немало негативных комментариев.
"Политическое руководство ЕС, Франции и Германии благополучно игнорирует закон лорда Хили о ямах: "Если ты попал в яму, перестань копать". Лучше не усугублять ситуацию", - считает David.
Paul C. назвал Россию "известным жуликом", припомнив допинговый скандал. По мнению Gordon Feeney, у "Спутника V" проблема с логистикой – вряд ли Россия сможет завезти нужное количество перемазанных дверных ручек (странную логику и отсылку к обвинением РФ от британских властей в отравлении Скрипалей читатель не объяснил).
"Скоро русские начнут качать свою вакцину через "Северный поток", - поделился фантазиями Peter Hodge.
"Спорим, если они не получат желанной сделки с русскими, то у "Спутника" тут же отыщутся какие-нибудь проблемы?" – поделился прогнозом RJH.
"То есть на собственную вакцину Франция рассчитывать перестала?" – поинтересовался Havinganicetime.
"Итак, эти страны предпочитают российскую вакцину АстраЗенеке? У меня мозги в трубочку сворачиваются!" – признался Brian wright.
"Чего это они у тебя раньше времени свернулись? Россия, да будет тебе известно, имеет прекрасных учёных. И заметь: до пандемии COVID AstraZeneca не имела опыта в производстве вакцин", - напомнил предыдущему комментатору здравомыслящий читатель Nivram.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
31 марта 2021, 23:35
"Да мозги надо иметь": Капитан разрыдался перед камерой. В Минске разоблачили "предателей в погонах"
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
01 апреля 2021, 01:25
Познер спровоцировал беспорядки в Тбилиси: Полиция стоит "живым щитом"
01 апреля 2021, 01:25
Чиновника остановили перед встречей с директором Всемирного банка: "Есть вопросик"
31 марта 2021, 23:35
Трампу снова заткнули рот: В Facebook стёрли интервью экс-президента США и пригрозили наказанием
01 апреля 2021, 03:15
"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспи...
01 апреля 2021, 01:25
Познер спровоцировал беспорядки в Тбилиси: Полиция стоит "живым щитом"
01 апреля 2021, 01:25
Чиновника остановили перед встречей с директором Всемирного банка: "Есть вопроси...
01 апреля 2021, 03:15
Снятый с мели в Суэцком канале Ever Given вновь "застрял". Египет выдвинул ...
01 апреля 2021, 01:25
Пентагон нацелился на завоевание господства в Арктике
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 марта 2021, 01:00
Нога Навального выдала его с головой: "Извините, вы не соблюдаете правила симуляции"
27 марта 2021, 18:45
Китай не стерпел давления Запада и разразился ударами. Досталось Канаде и США
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.