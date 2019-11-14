"Мозг умер", но НАТО ещё шевелится: Минобороны Франции пояснило за Макрона

Заявив о "смерти мозга" НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон не имел в виду смерть самого альянса, уточнила глава минобороны страны Флоранс Парли, передаёт телеканал "360".

Парижу крайне не нравится отсутствие чёткой координации действий между США и странами Европы, а также военные операции Турции на территории Сирии. Происходящее он и назвал "смертью мозга" НАТО.

"Между США и их союзниками в НАТО отсутствует какая-либо координация по принятию стратегических решений. Её просто нет", - пожаловался Макрон.

Позицию политика разделяют не все в Европе. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель поспешила дистанцироваться от коллеги.

Комментируя ситуацию, Парли подчеркнула, что глава государства имел в виду кризис в организации, который невозможно более игнорировать. При этом Франция готова обсуждать будущее НАТО. "Когда президент республики говорил о "смерти мозга" НАТО, это не значило смерть НАТО", - поведала она.

Как ранее заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, озвученная Макроном позиция выглядит максимально реалистично. Пока руководство НАТО фокусировалось исключительно на России, оно умудрилось прошляпить раздор внутри организации, который связан с действиями Анкары.

"Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль", - приводит его слова РИА ФАН.