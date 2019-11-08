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"Мозг НАТО умер": Президент Франции дал жёсткую оценку действиям альянса

08 ноября 2019, 06:24  •  381 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон жёстко раскритиковал работу НАТО. Политик считает, что нет никакой координации сил. В интервью журналу The Economist Макрон назвал происходящее "смертью мозга НАТО".
Президент Франции дал откровенное интервью The Economist. В нём Эммануэль Макрон заявил, что Европа находится на краю пропасти. По словам политика, европейцам пора самим позаботиться о себе и начать контролировать свою судьбу. Страны блока больше не могут рассчитывать на военную помощь от США. По словам французского президента, нет никакой координации сил в альянсе.
"То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО. Между США и их союзниками в НАТО отсутствует какая-либо координация по принятию стратегических решений. Её просто нет", - цитирует президента "ИноСМИ".
Жёсткую реакцию французского лидера вызвали последние события в Сирии. Президент Франции считает, что "агрессивные шаги Турции" ударили по интересам его страны. В октябре Макрон уже говорил, что дальнейшее существование НАТО - под вопросом из-за происходящего в Сирии.

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