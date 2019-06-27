"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети

Нарастающий конфликт между Москвой и Тбилиси, спровоцированный в столице Грузии 20 июня оппозиционерами, перешёл в неожиданное русло.

Напомним, грузинские протестующие активно распространяли информацию о том, что "русские оккупировали 20% территории их страны". Даже президент Грузии Саломе Зурабишвили после беспорядков в Тбилиси заявила, что "Россия - враг и оккупант".

В российском сегменте соцсетей на эти провокационные лозунги ответили по-своему, организовав своеобразный "имперский" флешмоб и активно распространяют его с наглядными фото и публикациями из серии: "Мою страну оккупировали на 20 процентов".

"Российская империя: 20% моей территории оккупированны", - пишут интернет-пользователи.

Фото: twitter/Ur_razvedka

Поддержала флешмоб на своей странице и российская телеведущая Ольга Скабеева. Она также опубликовала карту нашей страны и подписала её:

"20% территории моей империи оккупировано"