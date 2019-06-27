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"Мою страну оккупировали на 20 процентов": Русские начали имперский флешмоб в Сети

27 июня 2019, 12:09  •  292 • Политика
После того, как в Грузии протестующие заявили о том, что 20% их страны "оккупировано русскими", в Сети в ответ организовали "имперский" флешмоб и активно распространяют надпись с наглядными фото с картой: "Мою страну оккупировали на 20 процентов".
Нарастающий конфликт между Москвой и Тбилиси, спровоцированный в столице Грузии 20 июня оппозиционерами, перешёл в неожиданное русло.
Напомним, грузинские протестующие активно распространяли информацию о том, что "русские оккупировали 20% территории их страны". Даже президент Грузии Саломе Зурабишвили после беспорядков в Тбилиси заявила, что "Россия - враг и оккупант".
В российском сегменте соцсетей на эти провокационные лозунги ответили по-своему, организовав своеобразный "имперский" флешмоб и активно распространяют его с наглядными фото и публикациями из серии: "Мою страну оккупировали на 20 процентов".
"Российская империя: 20% моей территории оккупированны", - пишут интернет-пользователи.
Фото: twitter/Ur_razvedka
Поддержала флешмоб на своей странице и российская телеведущая Ольга Скабеева. Она также опубликовала карту нашей страны и подписала её:
"20% территории моей империи оккупировано"
Фото: twitter/OSkabeeva

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