"Моё послание Мэй ясно": Глава Евросовета отказал Лондону в пересмотре условий Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск заявил Терезе Мэй, что ЕС не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit. "Моё послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна", - заявил он.

В Евросовете отказались обсуждать новые условия соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, позиция союза последовательна и понятна.

"Моё послание премьер-министру Терезе Мэй ясно", - отметил он.

Туск также подчеркнул, что соглашение о выходе не подлежит пересмотру.

Ранее сообщалось, что 25 ноября между Брюсселем и Лондоном было достигнуто соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества. Однако предложенное соглашение не было поддержано британскими политиками.

Кроме того, парламент Великобритании проголосовал по семи поправкам к соглашению о выходе страны из Евросоюза. Большинство из них были отклонены, однако две поправки парламентарии одобрили.

Как ранее заявили в Еврокомиссии, они намерены активизировать выход Великобритании без соглашения.