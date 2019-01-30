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"Моё послание Мэй ясно": Глава Евросовета отказал Лондону в пересмотре условий Brexit
30 января 2019, 23:54 • 59 • Политика
Глава Евросовета Дональд Туск заявил Терезе Мэй, что ЕС не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit. "Моё послание премьер-министру Терезе Мэй ясно: позиция ЕС понятна и последовательна", - заявил он.
В Евросовете отказались обсуждать новые условия соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, позиция союза последовательна и понятна.
"Моё послание премьер-министру Терезе Мэй ясно", - отметил он.
Туск также подчеркнул, что соглашение о выходе не подлежит пересмотру.
Ранее сообщалось, что 25 ноября между Брюсселем и Лондоном было достигнуто соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества. Однако предложенное соглашение не было поддержано британскими политиками.
Кроме того, парламент Великобритании проголосовал по семи поправкам к соглашению о выходе страны из Евросоюза. Большинство из них были отклонены, однако две поправки парламентарии одобрили.
Как ранее заявили в Еврокомиссии, они намерены активизировать выход Великобритании без соглашения.
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